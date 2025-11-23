W Kościele katolickim dziś obchodzona jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy ona rok liturgiczny. Oznacza to, że za tydzień rozpocznie się adwent, a wraz z nim także nowy rok duszpasterski. Ponadto również dziś odbędą się obchody 9. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Encykliką „Quas primas” z 11 grudnia 1925 r., wydaną na zakończenie roku jubileuszowego 1600-lecia soboru nicejskiego, papież Pius XI ustanowił święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nakazał, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.
W 1969 r. papież Paweł VI podniósł święto do rangi uroczystości. Początkowo obchodzono ją w ostatnią niedzielę października. Po reformie Soboru Watykańskiego II przeniósł jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Chrystus Królem wszechświata
Celem obchodów jest uświadomienie wiernym, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego królestwo Jezusa dotyczy wszystkich narodów, miejsc i czasów.
Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: tam. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was
— napisał Łukasz Ewangelista, cytując Chrystusa.
Tego dnia Kościół wskazuje, że królowanie Chrystusa jest służbą aż do złożenia na krzyżu ofiary ze swego życia.
Tronem, na którym zasiada Jezus, jest krzyż, bo Jezus „nie przyszedł, by panować nad ludami i krajami, lecz by uwolnić ludzi z niewoli grzechu i pojednać ich z Bogiem” – powiedział papież Benedykt XVI podczas rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” 26 listopada 2006 r.
Apokalipsa – ostatnia księga Nowego Testamentu ukazuje Chrystusa jako zasiadającego na tronie, któremu cześć oddaje całe stworzenie. W ikonografii od starożytności Syn Boży przedstawiany jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca mający za podnóżek ziemię lub trzymający jej glob w dłoni.
Odnowienie Aktu i orszaki
Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski uroczysta proklamacja „Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” odbyła się 19 listopada 2016 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Następnego dnia akt został odnowiony we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce. Była to odpowiedź na prośby ruchów intronizacyjnych w Polsce.
Główne uroczystości odbędą się w Krakowie-Łagiewnikach i Warszawie. W świętowanie włączą się też: Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Przemyśl, Poznań, Katowice i Wrocław. W wielu miejscach nastąpi odnowienie Aktu, a ulicami miast przejdą orszaki pod hasłem: „Chrystus Król to nadzieja cała nasza”.
Celem Orszaków jest publiczne wyznanie wiary, oddanie czci Chrystusowi oraz modlitwa o Jego królowanie naszym w życiu – powiedział na antenie Radia Maryja przewodniczący zarządu i rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, prof. Andrzej Flaga.
Orszak jest wydarzeniem paraliturgicznym i modlitewnym. Polega na uroczystym przemarszu czcicieli oraz wszystkich, którzy uznają Jezusa Chrystusa za swego króla i pana, ulicami miast i miejscowości. A cele są następujące: oddanie Mu religijnego hołdu, publiczne zamanifestowanie, świadectwo naszej wiary katolickiej, modlitwę o przybliżenie królowania Chrystusa we wszystkich wymiarach życia chrześcijańskiego, a więc indywidualnego, rodzinnego, społecznego i polityczno-gospodarczego, jednoczenia się wszystkich środowisk, właśnie jak to miało miejsce w tym Narodowym Orszaku, gdy chodzi o szerzenie czci Chrystusa Króla i Jego boskiego serca
— wyjaśnił prof. Andrzej Flaga.
ŚDM na szczeblu diecezjalnym
Decyzją papieża Franciszka od 2021 r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata obchodzone są Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Jest to jeden z elementów przygotowania do kolejnego spotkania młodych z całego świata, które zaplanowano w 2027 r. w Seulu.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy w Kościele katolickim rok liturgiczny. Oznacza to, że za tydzień rozpocznie się okres przygotowania się do Bożego Narodzenia, czyli adwent. Wraz z nim zaczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski 2025/2026 pod hasłem „Uczniowie-misjonarze”.
tt/PAP/Radio Maryja
