Oskarżony o wykorzystywanie nieletniego seminarzysty w latach 90. Papież Leon XIV przyjął dymisję hiszpańskiego biskupa

Papież Leon XIV przyjął rezygnację biskupa Kadyksu i Ceuty, Rafaela Zornozy Boya, wobec którego w Watykanie toczy się śledztwo dotyczące domniemanych nadużyć seksualnych wobec nieletniego seminarzysty z lat 90. To pierwszy taki przypadek w Hiszpanii, gdy dochodzenie kanoniczne obejmuje urzędującego ordynariusza diecezji.

O dymisji hiszpańskiego biskupa poinformował w sobotę Watykan.

Przypadek 76-letniego duchownego nie ma w Hiszpanii precedensu. Po raz pierwszy wszczęto śledztwo kanoniczne w Watykanie w sprawie ordynariusza hiszpańskiej diecezji, oskarżonego o seksualne wykorzystywanie osoby nieletniej.

O głośnym przypadku Zornozy Leon XIV rozmawiał 17 listopada z hiszpańskimi biskupami, przybyłymi do Watykanu.

