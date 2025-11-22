Dziś na Jasnej Górze, po zakończeniu dorocznych rekolekcji biskupów, odbyło się 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, na którym biskupi wystosowali specjalny Apel o szacunek dla św. Jana Pawła II. „Św. Jan Paweł II był wyrazistym głosem ubogich, prześladowanych, dyskryminowanych, skrzywdzonych i zniewolonych. Dzięki jego posłudze liczne narody odzyskały wolność, a wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa, odzyskało poczucie sensu istnienia, umocniło nadzieję oraz odmieniło swoje życie” - podkreślono.
Dziś na Jasnej Górze, po zakończeniu dorocznych rekolekcji biskupów, odbyło się, pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy SAC, 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie poświęcone było kwestiom proceduralnym oraz bieżącym sprawom Kościoła. W trakcie zebrania m.in. poddano pod głosowanie projekt listu pasterskiego na Niedzielę Świętej Rodziny. Wobec nieustannie powtarzających się w naszej Ojczyźnie prób zdyskredytowania autorytetu św. Jana Pawła II, biskupi wystosowali specjalny Apel o szacunek dla Papieża Polaka.
„Św. Jan Paweł II wyrazistym głosem ubogich”
Jak wskazali biskupi, „Polska historia zna wiele ważnych i wyjątkowych postaci, które ją współtworzyły i wpływały na jej kształt w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym czy religijnym”.
Do ich grona niewątpliwie należy św. Jan Paweł II. Szczególne znaczenie ma jego nauczanie, które w sposób jasny i konsekwentny przybliża duchowe bogactwo i światło Dobrej Nowiny, broni prawdziwej wolności, godności i prawa do życia każdego człowieka, ukazuje bezcenną wartość małżeństwa i rodziny, a także pozwala rozumieć współczesne problemy tak, by je skutecznie rozwiązywać. Św. Jan Paweł II był wyrazistym głosem ubogich, prześladowanych, dyskryminowanych, skrzywdzonych i zniewolonych. Dzięki jego posłudze liczne narody odzyskały wolność, a wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa, odzyskało poczucie sensu istnienia, umocniło nadzieję oraz odmieniło swoje życie
— czytamy w apelu.
Jego pontyfikat w ogromnej mierze przyczynił się do upadku komunizmu i przywrócenia jedności Europie. Tenże papież przypominał nam, że aby ta jedność przetrwała próbę czasu, musi się opierać na chrześcijańskich wartościach. Uczył, że dla jej zachowania szczególnie potrzebna jest międzyludzka solidarność, którą zdefiniował jako „jeden i drugi, a nie jeden przeciw drugiemu”
— zaznaczono.
„Takie działania są niesprawiedliwe i krzywdzące”
Biskupi podkreślają, że „potrzeba dużo złej woli, by nie zauważyć ogromnego bogactwa dobra, które jest owocem jego niezwykle pracowitej i twórczej posługi na Stolicy Piotrowej oraz wkładu, jaki wniósł w pozytywne przemiany w Polsce”.
Dlatego napełniają smutkiem nieustannie powtarzające się w naszej Ojczyźnie próby zdyskredytowania jego autorytetu. Takie działania są niesprawiedliwe i krzywdzące, zwłaszcza że wymierzone są w człowieka, któremu nie tylko Kościół i nasz Naród, ale także cały świat tak wiele zawdzięcza. W nich, jakby na nowo, znajdowało potwierdzenie gorzkie słowo Jezusa o mieszkańcach rodzinnego Nazaretu: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony” (Mk 6, 4). Dziękujemy wszystkim, którzy stają na straży poszanowania nauczania i dziedzictwa oraz uszanowania dobrego imienia św. Jana Pawła II, jednego z największych Polaków w historii naszej Ojczyzny
— wskazano.
Apel o szacunek dla św. Jana Pawła II podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 403. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Ojcu Świętemu leżą na sercu losy polskiej szkoły! Papież Leon XIV: Niech św. Jan Paweł II inspiruje nauczycieli, by współpracowali z rodzicami
— Pierwsze słowa Jana Pawła II po wyborze. Integralne nagranie z watykańskiego archiwum! „Zaufanie do Matki Najświętszej”
— Niesamowite zdjęcie sprzed lat! Jan Paweł II i Leon XIV na jednym zdjęciu. Zrobiono je tuż po święceniach prezbiteratu przyszłego papieża
— Te dni odmieniły naszą Ojczyznę! 46 lat temu do Polski przybył Jan Paweł II. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
tt/KEP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/746434-apel-biskupow-o-szacunek-dla-sw-jana-pawla-ii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.