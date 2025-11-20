„Atak na Muzeum ‘Pamięć i Tożsamość” to atak bezpośrednio na Polskę. (…). To jest rana, która niszczy tkankę, żywą substancję naszego Narodu” – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, filozof, teolog, etyk, wykładowca akademicki KUL i AKSiM, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, który dotyczy unieważnienia umów zawartych przez ministerstwo z Fundacją „Lux Veritatis” w związku z budową Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II w Toruniu. Resort żąda ponadto zwrotu na rzecz Skarbu Państwa 210 mln zł wraz z odsetkami.
CZYTAJ TAKŻE:
-Oświadczenie AKO im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II
-Ministerstwu kultury nadal przeszkadza Muzeum im. św. Jana Pawła II! Resort żąda od Lux Veritatis zwrotu ponad 200 mln zł z odsetkami
Dlaczego akurat to muzeum?
Atak MKiDN na Muzeum komentował w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.
Były minister kultury, Piotr Gliński, niedawno informował, że takich instytucji, które są współtworzone i współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jakiś podmiot zewnętrzny jest w Polsce około 160, więc Muzeum „Pamięć i Tożsamość” nie jest tu żadnym ewenementem. Pytanie, dlaczego właśnie to muzeum stoi na celowniku działań obecnego rządu i ministerstwa. Oczywiście można powiedzieć, że obecnie rządzącym nie odpowiada kontekst tej placówki, jakim jest całe dzieło związane z Radiem Maryja, a atak jest prowadzony ze względu na osobę o. Tadeusza Rydzyka
– zaznaczył.
Wykładowca akademicki wskazał, że trzeba wziąć pod uwagę, iż skala agresji i dezaprobaty w stosunku do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II wskazuje nam na coś o wiele większego. Mówimy bowiem nie tyle o muzeum papieskim, co takim, które ukazuje historię Polski, w której przewodnikiem jest św. Jan Paweł II.
To nie jest muzeum papieskie – w znaczeniu, że przedstawia ono biografię Jana Pawła II, jego zakres pontyfikatu, jego oddziaływanie – jest to muzeum, które ukazuje historię Polski. Owszem, przewodnikiem tej historii jest Jan Paweł II, ale to właśnie jemu zawdzięczamy te dwa fundamentalnie ważne słowa – Pamięć i Tożsamość – które stanowią koniunkcję. Bez Pamięci nie mamy Tożsamości, a Tożsamość nie istnieje bez Pamięci i to jest bardzo istotna sprawa
– tłumaczył etyk.
„Erozja zła, która dotknęła nasze społeczeństwo”
Gość Radia Maryja zwrócił uwagę, że w kontekście nauczania papieskiego, warto odwołać się do słów Jana Pawła II, który mówił, że „nie można dziejów tego narodu zrozumieć bez Chrystusa”.
Papież wskazał, że dzieje naszego narodu są zakorzenione w wydarzeniach głęboko historio-zbawczych i poprzez tajemnice Chrztu świętego sięgają Wieczernika i działalności misyjnej Kościoła. Nie ma dziejów Polski przed-chrześcijańskiej. Na przestrzeni wieków działo się wiele różnych dramatów, przeżywaliśmy okres utraty niepodległości, przeżywaliśmy powstania, które kończyły się heroicznymi bojami, ale kończyły się ostatecznie klęską
– powiedział ks. prof. Bortkiewicz.
Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że wiek XIX, który był całym wiekiem trwania Polski w niewoli, był zarazem okresem największego rozwoju polskiej kultury. Wspominam o tym dlatego, żeby pokazać, że nie można w sposób czysto materialistyczny odczytywać historii i rozumieć dziejów Polski. Jeżeli chcemy naprawdę zrozumieć dzieje Polski, to pamięć ma charakter głęboko chrześcijański i z tej pamięci wyrasta nasza tożsamość, która jest tożsamością katolicką. Katolicyzm jest rzeczywistością otwartą, a nie – jak się próbuje nam mówić – dyskryminującą. Przeciwnie, katolicyzm jest głęboko humanistyczny, jest otwarty dla każdego człowieka
– mówił teolog.
Jeżeli jakieś struktury polityczne atakują Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, to nie dajmy się zwieść, to jest atak bezpośrednio na Polskę. To są bardzo mocne słowa i mam świadomość pewnego patosu tych słów, ale zauważmy, że rzeczywiście nie da się inaczej tego odczytać
– dodał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.
Atak na Muzeum „Pamięć i Tożsamość” pokazuje nam w sposób bardzo dramatyczny sytuację naszego społeczeństwa. Pokazuje erozję zła, która dotknęła nasze społeczeństwo i dlatego jest to proces, który musi nie tylko bulwersować, ale i bardzo dogłębnie boleć, bo to jest rana, która niszczy tkankę, żywą substancję naszego Narodu
– zakończył gość audycji „Aktualności dnia”.
Wezwanie do neo-PK w… rocznicę powstania Radia Maryja
O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR powiadomił niedawno w mediach, że otrzymał wezwanie do neo-PK. Toruńskiemu redemptoryście termin stawiennictwa wyznaczono na… 8 grudnia.
8 grudnia powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
— przypomniał 17 listopada na antenie Telewizji Trwam założyciel Radia Maryja.
Dyrektor katolickiej rozgłośni z Torunia zachęca ponadto, aby wysyłać protesty do MKiDN w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
CZYTAJ TAKŻE:
-O. Tadeusz Rydzyk wezwany do neo-prokuratury! Ma się stawić… w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i 34. „urodziny” Radia Maryja
-O. Rydzyk CSsR w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”: Presja ma sens. Już jest 500 tysięcy podpisów. „Naród, który nie pamięta przeszłości ginie”
aja/RadioMaryja.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/746236-ks-prof-bortkiewicz-atak-na-mpit-to-atak-na-polske
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.