Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wydało oświadczenie, w którym przestrzega przed materiałami reklamowymi w internecie i mediach społecznościowych, gdzie wykorzystywany jest wizerunek o. Leona Knabita OSB. „Opactwo Benedyktynów w Tyńcu nie współpracuje z żadną firmą farmaceutyczną ani producentem suplementów diety. O. Leon Knabit OSB nie wyrażał zgody na udział w tego rodzaju reklamach, nie brał w nich udziału i nie udzielał żadnych wypowiedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w takim kontekście” - czytamy w komunikacie podpisanym przez rzecznika Opactwa w Tyńcu, o. Brunona Konieckę OSB.
W ostatnich latach, w dobie deepfake’ów i AI, różnego rodzaju oszuści niejednokrotnie wykorzystują wizerunki m.in. znanych osób do tworzenia fałszywych i niebezpiecznych reklam, które wyświetlają się na portalach społecznościowych i informacyjnych.
„Materiały są nieprawdziwe”
Okazuje się, że może to dotknąć nawet duchownych. Jak wynika z oświadczenia Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, ktoś wykorzystuje wizerunek i autorytet o. Leona Knabita OSB, znanego i lubianego 95-letniego mnicha, do promowania preparatów leczniczych, zwłaszcza środkow na cukrzycę. Dzieje się tak bez wiedzy i zgody o. Knabita oraz wspólnoty.
W związku z pojawiającymi się w Internecie oraz w mediach społecznościowych materiałami reklamowymi, w których wykorzystywany jest wizerunek lub autorytet o. Leona Knabita OSB, mnicha tynieckiego, do promowania preparatów leczniczych, w szczególności środków na cukrzycę, stanowczo oświadczamy, że:
-1. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu nie współpracuje z żadną firmą farmaceutyczną ani producentem suplementów diety.
-2. O. Leon Knabit OSB nie wyrażał zgody na udział w tego rodzaju reklamach, nie brał w nich udziału i nie udzielał żadnych wypowiedzi, które mogłyby zostać wykorzystane w takim kontekście.
-3. Materiały te są nieprawdziwe i wprowadzają odbiorców w błąd.
-4. Opactwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez osoby lub podmioty wykorzystujące wizerunek o. Leona Knabita OSB lub dobre imię naszej wspólnoty bez naszej wiedzy i zgody
— podkreślono w oświadczeniu, pod którym podpisał się rzecznik prasowy tynieckiego opactwa, o. Brunon Koniecko OSB.
Prosimy wszystkich, którzy natkną się na podobne reklamy, o zachowanie szczególnej ostrożności
— czytamy.
