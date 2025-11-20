„Dwaj katoliccy księża, Henrych Akałatowicz i Andrzej Juchniewicz, zostali zwolnieni z więzienia na mocy decyzji przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki” - podał dziś opozycyjny portal Zerkało, powołując się na informacje Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi. Obaj duchowni są obywatelami Białorusi.
Duchowni, którzy byli oskarżeni o ciężkie przestępstwa przeciwko państwu, zostali zwolnieni z kolonii karnej po ułaskawieniu przez Alaksandra Łukaszenkę
— podał portal.
Ks. Akałatowicz, proboszcz kościoła w Wołożynie w obwodzie mińskim, został skazany w grudniu 2024 roku na 11 lat więzienia za „zdradę państwa”. Postawione mu zarzuty miały obejmować m.in. „szpiegostwo na rzecz Polski i Watykanu”.
Ks. Juchniewicz został skazany w kwietniu na 13 lat kolonii karnej. Postawione mu zarzuty - jak informował rzecznik Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Paweł Gomulak - postawiono zarzuty najpierw związane z „działalnością wywrotową”, a następnie z przestępstwami kryminalnymi.
Obaj zostali uznani przez organizacje broniące praw człowieka za więźniów politycznych.
Nieoceniony wpływ Watykanu
Obaj księża mają obywatelstwo białoruskie.
Jak poinformowała w komunikacie Konferencja Katolickich Biskupów na Białorusi, do uwolnienia Akałatowicza i Juchniewicza przyczynił się m.in. kardynał Claudio Gugerotti, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, który 27 października spotkał się z Łukaszenką.
Ta wizyta nadała pozytywny impuls dalszym kontaktom
— podkreślono.
Kim są duchowni?
Ks. Akałatowicz urodził się we wsi Nowa Mysz pod Baranowiczami na zachodzie Białorusi. W 1984 r. ukończył seminarium katolickie w Rydze, jedno z dwóch działających w czasach komunistycznych i potajemnie przyjął święcenia. Jak pisał niezależny białoruski portal Nasza Niwa, w czasach sowieckich był wielokrotnie karany grzywną, m.in. za odwiedzenie Katynia w 1984 roku. Radio Swoboda podkreśliło, że Akałatowicz to „znany na Białorusi duchowny, który jeszcze w czasach ZSRS pomagał w odrodzeniu Kościoła katolickiego”.
Ks. Juchniewicz jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie (diecezja witebska) na Białorusi oraz przewodniczącym grupy koordynacyjnej (tzw. konsulty) proboszczów i opatów wspólnot zakonnych Białorusi. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którego członkiem jest duchowny, wznowiło działalność na Białorusi w 1992 roku.
