„Wezwanie o. dr. Tadeusza Rydzyka do prokuratury wiele osób wiąże z wcześniej podejmowanymi działaniami wobec kapłanów i skutkami tych działań prowadzących do uszczerbku na ich zdrowiu fizycznym i duchowym” - napisał w oświadczeniu Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.
Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja został na 8 grudnia wezwany do stawiennictwa w neo-prokuraturze w związku ze sprawą Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II w Toruniu.
Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wystosował oświadczenie w związku z tą sprawą.
Poniżej prezentujemy pełną jego treść:
Najpierw z niedowierzaniem, a potem z uzasadnionym niepokojem przyjęliśmy informację o tym, że Prokuratura w Rzeszowie wezwała o. dr. Tadeusza Rydzyka na przesłuchanie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Ten niepokój zauważyliśmy również w prawie natychmiastowej reakcji wielu członków Rodziny Radia Maryja i zgłaszanych do naszego Zespołu nowych pomysłach wyrażenia sprzeciwu wobec niszczycielskich zamiarów obecnie rządzących w Polsce.
Wielu z nas obawia się, że powstanie Muzeum według zasad zgodnych z obowiązującym prawem może nie być wystarczającą obroną przed jego zniszczeniem. Mają bowiem w pamięci wcześniej upowszechniane w mediach liberalnych i lewicowych wypowiedzi prominentnych polityków rządzących obecnie w Polsce, zawierające kłamliwe i często zmanipulowane zarzuty o rzekomych nieprawidłowościach przy realizacji Muzeum. Pamiętają również o poszukiwaniu tych wymyślonych nieprawidłowości przez wyjątkowo liczne ekipy kontrolerów z różnych instytucji państwowych, którzy przybywali do Fundacji Lux Veritatis.
Wezwanie zaś o. dr. Tadeusza Rydzyka do prokuratury wiele osób wiąże z wcześniej podejmowanymi działaniami wobec kapłanów i skutkami tych działań prowadzących do uszczerbku na ich zdrowiu fizycznym i duchowym.
To wszystko powoduje niepokój u odbiorców informacji i pobudza do poszukiwania jeszcze silniejszych sposobów na obronę charyzmatycznego Kapłana i przeciwstawienie się zniszczeniu Muzeum, tej wyjątkowej, jakże potrzebnej Polakom instytucji kultury.
Dziękujemy za tę dotychczasową aktywność i za gotowość do jeszcze bardziej wyrazistej obrony. Dziękujemy za wręcz modlitewny szturm do Pana Boga w obronie Muzeum, za prośby do Patronki Radia oraz Patrona Muzeum o wstawiennictwo w tych ważnych sprawach. Już to, że intensywnie wzrasta liczba imiennych protestów wysyłanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (i w kopii do Muzeum), a także to, że władze wielu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, a nawet związków zawodowych podejmują uchwały w obronie Muzeum i przesyłają je do wymienionych tu adresatów oraz informują o swych decyzjach innych, zamieszczając je w mediach społecznościowych – to wszystko jest znaczącą obroną tej wyjątkowej instytucji.
Potrzebne jest jeszcze intensywniejsze nasze działanie w tym zakresie. Niezbędne jest informowanie tych, do których jeszcze nie dotarły albo docierają w zmanipulowanej formie informacje o konieczności obrony Muzeum. Kierujmy ich wszystkich na stronę internetową Fundacji Nasza Przyszłość oraz Radia Maryja. Tam jest tekst „Raportu” z prawdziwymi informacjami o Muzeum i o potrzebie jego obrony.
Oświadczenie w imieniu zespołu podpisali: przewodniczący prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki oraz członkowie: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, prof. dr hab. Krystyna Czuba, prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska, prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, h.c., prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Wacław Leszczyński, h.c., prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz.
