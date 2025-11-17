Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk CSsR powiadomił w mediach, że na 8 grudnia otrzymał wezwanie do stawiennictwa w neo-prokuraturze. Data nie wydaje się przypadkowa, gdyż tego właśnie dnia Radio Maryja będzie obchodziło 34-lecie działalności. Jest to ponadto dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. „Proszę Państwa, nie miejcie pretensji do prokuratora, który to robi, do ludzi. Miejmy pretensje do siebie, bo my często nie czynimy dobra, nie budujemy struktur dobra i nie stajemy po jego stronie. Nie podcinajmy tych korzeni, z których wyrastamy. Bóg zapłać za zrozumienie i za modlitwę, współpracę i modlitwę. Zaczynajmy od gorącej modlitwy” - zwrócił się do ludzi dobrej woli o. Tadeusz Rydzyk.
Pomysłodawca i założyciel Radia Maryja oraz Telewizji Trwam o. Tadeusz Rydzyk CSsR przypomniał o przypadającej niedługo 34. rocznicy powstania Radia Maryja i powiadomił o… wezwaniu go do neo-prokuratury w związku z atakami władzy na Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II w Toruniu, właśnie na ten dzień.
Szanowni Państwo, Kochana Rodzino Radia Maryja. Radio Maryja będzie miało już 34 lata – 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zawsze mówimy Wam o wszystkich sprawach dotyczących Radia Maryja, tego całego centrum ewangelizacji z Torunia. Dzisiaj chciałbym poinformować Państwa, że po wezwaniach do prokuratury pani dyrektor do spraw finansowych w Fundacji „Lux Veritatis”, później po wezwaniu o. Jana Króla CSsR w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, dostałem wezwanie i ja, na 8 grudnia bieżącego roku
— zaznaczył o. Tadeusz Rydzyk.
Bez poprawności politycznej
Dyrektor rozgłośni przypominał o sukcesie inicjatywy, którą podjął 34 lata temu. Zauważył, że ataki na Rodzinę Radia Maryja, toruńskie media i jego samego wynikają z faktu, że jest to środowisko, które nie ulega poprawności politycznej.
8 grudnia powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Maryja od samego początku miało trudności, nawet by otrzymać pierwsze dwie stacje: Toruń i Bydgoszcz. Radio urosło dzięki współpracy wielu ludzi z łaską Bożą. Później powstały następne dzieła: Telewizja Trwam, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Fundacja „Lux Veritatis”, „Nasz Dziennik”. Później powstała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej
— dodał.
Redemptorysta podkreślał, że jego dzieło nie było „dopieszczane” przez żadne władze, a jednak obecna sytuacja polityczna w Polsce poważnie grozi ich likwidacją, czego dowodem mają być ataki koalicji Donalda Tuska na przedsięwzięcia Fundacji Lux Veritatis.
Proszę Państwa, żadne władze nas nie dopieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w obowiązującym nurcie poprawności politycznej. Proszę Państwa, prosimy, przekazujcie informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym. Dzisiaj atakują nas, ale nie tylko nas. A jutro uderzą może i Ciebie. To uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród
— podkreślił o. Tadeusz Rydzyk.
„Nie miejcie pretensji do prokuratora”
Zakonnik wskazywał też, że w Muzeum, na które parol zagięła władza Donalda Tuska, znajduje się szczegółowy raport dotyczący bezzasadności kroków, mających na celu likwidację placówki.
Możecie Państwo o tym Muzeum dowiedzieć się więcej w raporcie Zespołu Wspierania Radia Maryja o bezzasadności w sprawie zlikwidowania Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. W formie drukowanej ten raport możecie Państwo otrzymać, telefonując do Szczecinka. Telefon 94 373 11 60 oraz końcówki 61 i 62. Dziękujemy za modlitwę i za dalsze działania ewangelizacyjne
— zwrócił się do ludzi dobrej woli.
Zwrócił się też z chrześcijańskim przesłaniem do Rodziny Radia Maryja, by nie miała pretensji do prokuratora i zaapelował w pierwszej kolejności o modlitwę.
Proszę Państwa, nie miejcie pretensji do prokuratora, który to robi, do ludzi. Miejmy pretensje do siebie, bo my często nie czynimy dobra, nie budujemy struktur dobra i nie stajemy po jego stronie. Nie podcinajmy tych korzeni, z których wyrastamy. Bóg zapłać za zrozumienie i za modlitwę, współpracę i modlitwę. Zaczynajmy od gorącej modlitwy
— zaapelował o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
maz/Radiomaryja.pl/Telewizja Trwam
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/745966-o-rydzyk-wezwany-do-neo-prokuratury-data-nieprzypadkowa
