Podczas mszy w Watykanie z okazji Jubileuszu Ubogich papież Leon XIV wezwał przywódców państw do uważniejszego słuchania najuboższych oraz tworzenia kultury wrażliwości wobec cierpienia i samotności, które dotykają ludzi na całym świecie.
Msza w bazylice Świętego Piotra odbyła się w 9. Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka.
Leon XIV przywołał słowa proroka Malachiasza o tym, że powstanie świat, w którym spełnią się nadzieje ubogich i pokornych, a „dzieło bezbożnych i ich niesprawiedliwość, zwłaszcza na szkodę bezbronnych i ubogich, zostanie wykorzenione i spalone jak słoma”.
Papież mówił:
W prześladowaniach, cierpieniach, znojach oraz w utrapieniach życia i społeczeństwa Bóg nie pozostawia nas samymi.
Zwracając się do ubogich Leon XIV przywołał tytuł swojej adhortacji apostolskiej „Dilexi te – Umiłowałem cię”.
Tak, w obliczu naszej małości i ubóstwa Bóg patrzy na nas jak nikt inny i kocha nas miłością wieczną. A jego Kościół, również dzisiaj, być może zwłaszcza w naszych obecnych czasach, wciąż dotkniętych starymi i nowymi biedami, pragnie być matką ubogich, miejscem gościnności i sprawiedliwości
— zapewnił.
Ileż form biedy przytłacza nasz świat. Są to przede wszystkim ubóstwa materialne, ale istnieje również wiele sytuacji moralnych i duchowych, często dotyczących przede wszystkim najmłodszych. Dramatem, który łączy je wszystkie, jest samotność
— oświadczył papież.
Wyraził przekonanie, że na ubóstwo należy patrzeć w sposób integralny.
Wyjaśnił:
Niekiedy trzeba oczywiście odpowiedzieć na pilne potrzeby, ale biorąc rzecz bardziej ogólnie, musimy rozwijać kulturę wrażliwości, właśnie po to, aby przełamać mur samotności. Dlatego chcemy być wyczuleni na innych, na każdego, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie żyjemy, przekazując tę postawę już w rodzinie, aby konkretnie ją realizować w miejscu pracy i nauki, w różnych wspólnotach, w świecie cyfrowym, wszędzie, posuwając się aż na marginesy i stając się świadkami czułości Boga.
„Globalizacja bezsilności rodzi się z kłamstwa”
Zdaniem papieża obecnie realia wojen na świecie wydają się potwierdzać stan bezsilności.
Ale globalizacja bezsilności rodzi się z kłamstwa, z przekonania, że w dziejach zawsze tak było i nie może się to zmienić
— zaznaczył.
Ubóstwo stanowi wyzwanie dla chrześcijan, ale także dla wszystkich pełniących odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie. Dlatego wzywam przywódców państw i odpowiedzialnych za narody, aby wysłuchali wołania najuboższych
— powiedział Leon XIV.
Dodał, że pokój bez sprawiedliwości nie będzie możliwy.
Ubodzy przypominają o tym na wiele sposobów, poprzez swoje migrowanie, przez swój krzyk, często zagłuszany przez mit dobrobytu i postępu, który nie uwzględnia wszystkich, a wręcz zapomina o wielu istotach, pozostawiając je własnemu losowi
— mówił.
Wyraził wdzięczność pracownikom charytatywnym; wszystkim, którzy troszczą się o ulżenie losowi najuboższych.
Jednocześnie zachęcam ich, by stawali się coraz bardziej krytycznym sumieniem społeczeństwa
— podkreślił.
Leon XIV apelował o stworzenie przestrzeni braterstwa i godności dla wszystkich, bez wyjątku.
Po mszy i spotkaniu z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież zje obiad z grupą 1300 ubogich w Auli Pawła VI.
