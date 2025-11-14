W 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych amerykańscy biskupi chcą zawierzyć kraj Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Decyzję podjęto podczas jesiennego zgromadzenia Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB) w Baltimore. Na główne uroczystości w przyszłym roku mogą zostać zaproszeni przedstawiciele władz, w tym prezydent USA.
Akt zawierzenia w 2026 roku
Poświęcenie narodu Najświętszemu Sercu Jezusa w 2026 roku ma związek z 250-leciem istnienia Stanów Zjednoczonych.
Chcemy powierzyć nasz naród miłości i opiece Najświętszego Serca Jezusa
— powiedział cytowany przez Catholic News Agency bp Kevin Rhoades, przewodniczący Komisji ds. Wolności Religijnej przy USCCB.
Jak zaznaczył hierarcha, akt ten ma być okazją do przypomnienia, że zadaniem Kościoła jest doskonalenie porządku doczesnego „w duchu Ewangelii, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II”.
Duchowe przygotowania
Aby przygotować wiernych do uroczystości, biskupi zapowiedzieli opracowanie modlitewnych materiałów formacyjnych, w tym nowenny i tekstów katechetycznych, dostępnych w wielu językach.
Abp Paul Etienne z Seattle przypomniał, że nabożeństwo do Najświętszego Serca to „głębokie i bogate doświadczenie duchowe”, prowadzące do osobistej relacji z Jezusem. Biskupi zgodzili się, że przygotowaniu towarzyszyć będą treści katechetyczne, by wierni mogli lepiej zrozumieć znaczenie tego aktu. Abp Thomas Wenski z Miami zaproponował, by centralne uroczystości odbyły się podczas uroczystości Najświętszego Serca Jezusa w czerwcu 2026 roku w Orlando na Florydzie z udziałem przedstawicieli władz państwowych, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa i wiceprezydenta JD Vance’a.
Serce Chrystusa źródłem jedności
Bp Rhoades przypomniał, że papież Franciszek w encyklice Dilexit Nos ukazał kult Najświętszego Serca jako najgłębszy symbol ludzkiej i Bożej miłości, źródło pokoju i jedności. Z kolei Papież Leon XIV w adhortacji Dilexi Te podkreślił, że „kontemplacja miłości Chrystusa pomaga nam zwracać większą uwagę na cierpienie i potrzeby innych”.
Amerykański hierarcha przypomniał także tradycję tego nabożeństwa, którą już sto lat temu papież Pius XI opisał w encyklice Quas Primas.
Źródła nabożeństwa
Korzenie kultu Najświętszego Serca Jezusa sięgają XVII wieku i objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque w klasztorze Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji. To tam, w 1675 roku, Jezus poprosił ją o ustanowienie święta ku czci Jego Serca i obiecał szczególne łaski czcicielom.
Początkowo Stolica Apostolska z rezerwą odnosiła się do tej praktyki, jednak w 1765 roku przyznała Francji prawo do obchodzenia święta Najświętszego Serca, a w 1856 roku bł. Pius IX rozszerzył je na cały Kościół.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/745723-biskupi-z-usa-poswieca-narod-najswietszemu-sercu-jezusa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.