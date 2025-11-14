Kościół – wspólnota, która współdziała

Kościół od wieków uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wspólnotowość, wzajemna pomoc i troska o dobro wspólne to wartości, które stanowią jego duchowy fundament. Dziś te same idee ożywiają spółdzielczość – ruch, który w Roku Spółdzielczości 2025 przeżywa swój renesans.
Kościół i spółdzielczość mają ze sobą więcej wspólnego, niż może się wydawać. Oba te środowiska wyrastają z przekonania, że człowiek nie jest samotną wyspą, a dobro jednostki rodzi się we wspólnocie. To właśnie w parafiach przez lata dojrzewała świadomość społeczna Polaków – tam organizowano pierwsze kasy oszczędnościowe, stowarzyszenia rolnicze i spółdzielnie kredytowe, które dawały ludziom realne wsparcie w trudnych czasach.
Fundacja Stefczyka, kontynuując tradycje tych inicjatyw, od lat współpracuje z parafiami i organizacjami katolickimi. Wspiera projekty edukacyjne i społeczne, które uczą, jak mądrze zarządzać finansami i jak wspólnie dbać o rozwój lokalnych społeczności. W tym sensie duchowa wspólnota wiernych przenika się z ekonomiczną wspólnotą ludzi pracy i przedsiębiorczości.
Kościół, podobnie jak spółdzielczość, nie opiera się na rywalizacji, lecz na współdziałaniu. Parafialne inicjatywy charytatywne, zbiórki na rzecz potrzebujących czy wspólne działania młodzieży i seniorów są żywym dowodem na to, że solidarność może mieć wymiar bardzo praktyczny. Spółdzielczość wnosi w tę przestrzeń narzędzia ekonomiczne – pokazuje, że wspólne oszczędzanie, inwestowanie i pomaganie mogą budować trwałe fundamenty rozwoju.
Rok Spółdzielczości to doskonała okazja, by przypomnieć, że wspólnota wiary i wspólnota pracy mają wspólny cel: tworzenie lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. W świecie zdominowanym przez indywidualizm i pośpiech, idea współdziałania – obecna zarówno w Ewangelii, jak i w spółdzielczych statutach – nabiera wyjątkowego znaczenia.
Fundacja Stefczyka, czerpiąc z tych tradycji, pokazuje, że duch solidarności wciąż jest żywy. Tam, gdzie ludzie chcą działać razem, rodzi się nadzieja. A Kościół, otwierając swoje drzwi na takie inicjatywy, staje się miejscem, w którym spółdzielczość spotyka się z wiarą – i razem tworzą dobro, które trwa.
