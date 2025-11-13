„W chirografie, opublikowanym w czwartek 13 listopada, Papież Leon XIV ustanawia Apostolstwo Ludzi Morza jako centralny i koordynacyjny organ Dzieła Apostolstwa Morza. Jednocześnie Papież zatwierdził jego statut” – informuje Vatican News.
Troska Kościoła o ludzi morza
Kościół od dawna towarzyszy ludziom morza — żeglarzom, marynarzom i ich rodzinom, a także wszystkim tym, których życie jest ściśle związane z żeglugą i rybołówstwem na morzach, rzekach i jeziorach. W chirografie wspomina się o „interwencjach duszpasterskich i prawnych Stolicy Apostolskiej, dzięki którym zatroszczono się o potrzeby duchowe wiernych, którzy z powodu swojej mobilności nie mogą korzystać ze zwyczajnej opieki duszpasterskiej”, począwszy od motu proprio Iam pridem Piusa X z 1914 roku.
Wszystkie te działania są znakiem, że Kościół troszczy się o szczególne potrzeby duchowe osób żyjących i pracujących w środowisku morskim. W dokumencie papieskim przypomina się dekret Apostolatus Maris ówczesnej Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 24 września 1977 roku, w którym przepisy i kompetencje zostały zrewidowane w świetle Soboru Watykańskiego II. Następnie wspomina się motu proprio św. Jana Pawła II Stella Maris z 31 stycznia 1997 roku, które zaktualizowało wcześniejsze normy, a także decyzję papieża Franciszka, zgodnie z którą kierownictwo Dzieła Apostolstwa Ludzi Morza powierzono Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, odpowiedzialnej obecnie również za duszpasterstwo migrantów i podróżujących.
W chirografie czytamy zatem, że powołanie tego centralnego i koordynacyjnego organu wypływa z „żywego pragnienia, aby duchowa troska Kościoła w ramach duszpasterstwa morskiego mogła być kontynuowana z entuzjazmem i hojnością”.
Konsultacje od 2022 roku
Decyzja Papieża jest owocem długiego procesu konsultacji rozpoczętego w październiku 2022 roku, z udziałem krajowych dyrektorów i biskupów odpowiedzialnych za Dzieło Apostolstwa Ludzi Morza na różnych kontynentach. Proces ten kontynuowano w 2025 roku poprzez bardziej ukierunkowane konsultacje dotyczące celów i struktury Apostolstwa Ludzi Morza.
Konsultacje były prowadzone i koordynowane przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która — zgodnie z art. 166 par. 1 Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium — sprawuje zarówno kierownictwo nad całym Dziełem Apostolstwa Ludzi Morza, jak i nadzór nad jego centralnym organem.
