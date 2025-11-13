Policjanci poszukują zaginionego 44-letniego ks. Marka Wodawskiego. Ceniony naukowiec i duszpasterz 7 listopada wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej w Warszawie i do chwili obecnej nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich.
Policjanci z KRP Warszawa VII prowadzą poszukiwania 44-letniego ks. Marka Wodawskiego. Według „Super Expressu” zaginiony to duchowny, który jest rezydentem w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rzeźbiarskiej 46 w Warszawie.
Kapłan 7 listopada około godz. 19.30 wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej i do to tej pory nie powrócił, nie nawiązał też kontaktu z nikim z bliskich.
Rysopis księdza
Policja podała także rysopis 44-latka. Duchowny ma 175 cm, normalną budowę ciała, włosy ciemne krótkie, wiek z wyglądu 45 lat. W chwili zaginięcia ubrany był w czerwoną bluzę oraz spodnie jeansowe niebieskie.
Prosimy o pomoc wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu mężczyzny prezentowanego na zdjęciu
— podkreśla policja.
Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów tel. (47) 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55, lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected].
Kim jest zaginiony?
Ksiądz Marek Wodawski urodził się w 1981 roku w Łochowie, przyjął święcenia kapłańskie w 2008 roku po ukończeniu Wydziału Teologicznego UKSW.
Zatrudniony w Instytucie Nauk Socjologicznych od 2015 r. Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy „Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej” przygotowanej na seminarium naukowym z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak). W latach 2018-2019 prowadził badania socjologiczne w Wielkiej Brytanii w ramach przyznanego grantu „Polacy w Wielkiej Brytanii wobec Brexitu”. Od października do grudnia 2019 r. przebywał na Uniwersytecie Oksfordzkim jako academic visitor. M. Wodawski prowadzi badania z zakresu katolickiej nauki społecznej, socjologii gospodarki, migracji oraz socjologii narodu.
— czytamy na stronie parafii.
W parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rzeźbiarskiej 46 pełnił posługę jako rezydent i opiekun Koła Żywego Różańca.
Jego zniknięcie jest szokiem zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla wiernych, którzy znali go jako oddanego duszpasterza
— dodano na łamach „Super Expressu”.
