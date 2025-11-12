Leon XIV do Polaków z okazji Święta Niepodległości: Wielu narodom, także waszemu, zaświtała jutrzenka niepodległości

Papież Leon XIV powiedział Polakom podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie, że po I wojnie światowej im także „zaświtała jutrzenka niepodległości”. Zaapelował o braterstwo i miłość do ojczyzny.

Wczoraj wspominaliśmy zakończenie „bezużytecznej masakry” I wojny światowej, po której wielu narodom, także waszemu, zaświtała jutrzenka niepodległości

— powiedział papież, zwracając się do Polaków podczas spotkania z tysiącami wiernych na placu Świętego Piotra, dzień po Narodowym Święcie Niepodległości.

Określenia „bezużyteczna masakra” użył wobec I wojny światowej papież Benedykt XV w 1917 roku.

Leon XIV wezwał Polaków do wdzięczności wobec Boga za „dar pokoju, nad który – jak pisze święty Augustyn – nic lepszego znaleźć nie można”.

Strzeżmy go z sercem zakorzenionym w Ewangelii, w duchu braterstwa i miłości do Ojczyzny

— dodał.

Braterstwo ludzi

W wygłoszonej wcześniej katechezie na temat braterstwa papież podkreślił, że jest to jedno z wielkich wyzwań współczesności, co - jak zaznaczył - wyraźnie dostrzegał jego poprzednik, papież Franciszek.

Leon XIV zaznaczył, że braterstwo wpisane w ludzką naturę wyraża się w gotowości do daru z siebie i troski o innych, i stanowi antidotum na samotność i narcyzm.

Wiemy dobrze, że także dzisiaj braterstwo nie wydaje się czymś oczywistym, nie jest natychmiastowe. Wiele konfliktów, tyle wojen na świecie, napięcia społeczne i uczucia nienawiści zdają się to pokazywać

— oświadczył papież, zastrzegając, że „braterstwo nie jest pięknym, niemożliwym snem, nie jest pragnieniem nielicznych naiwnych”.

Leon XIV przypomniał, że święty Franciszek z Asyżu zwracał się do wszystkich, niezależnie od pochodzenia geograficznego, kulturowego i religijnego, słowami „omnes fratres” (wszyscy bracia). „Wszyscy bracia” („Fratelli tutti”) to także tytuł encykliki papieża Franciszka z 2020 roku.

Papież Leon XIV: Tylko pokora i cierpliwość pozwalają zbudować wspólnotę wiary. Zdolną do miłości i służby Kościołowi

Papież do Polaków: Wspominaliście rocznicę odzyskania niepodległości, o którą Polacy walczyli z różańcem w ręku. Wszystkim wam błogosławię

