„Ks. infułat Sikorski był tym, który w momencie próby, trudnej i trwającej już dziesięciolecia, wybrał właśnie tę drogę i to tę najtrudniejszą, która wymaga nie tylko zalet, które powinni mieć wszyscy duchowni, ale wymaga też zalety, która zwykle łączy się z żołnierzami, oficerami – cnoty odwagi” – mówił Jarosław Kaczyński z okazji zbliżających się 90. urodzin ks. infułata Jana Sikorskiego.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości zabrał głos po Mszy świętej z okazji miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.
Przypadł mi dzisiaj niezwykły zaszczyt, zaszczyt złożenia życzeń w piękne, dziewięćdziesiąte urodziny księdzu infułatowi Janowi Sikorskiemu – człowiekowi niezwykłemu. Wśród duchownych jest wielu ludzi niezwykłych. Sam wybór tej drogi jest niezwykły i tylko z powodu tego wyboru można już mówić o pewnych cechach odróżniających od innych, w pozytywnych tego słowa znaczeniu
– mówił prezes PiS.
Wybór, którego dokonał ks. infułat, został wypełniony w ciągu wielu dziesięcioleci służbą Bogu i Ojczyźnie o niezwykłym charakterze. Praca, posługa duchownego jest przedsięwzięciem trudnym w różnych aspektach. (…) także w tym związanym ze szczególną relacją z tymi, do których się zwraca, których musi ewangelizować, prowadzić drogą ku zbawieniu. Ale ta droga ma także inne aspekty, które dotyczą tylko niektórych. To służba społeczna. Służba różnym grupom, a w pewnych wypadkach także narodowi. I ks. infułat Sikorski był tym, który w momencie próby, trudnej i trwającej już dziesięciolecia, wybrał właśnie tę drogę i to tę najtrudniejszą, która wymaga nie tylko zalet, które powinni mieć wszyscy duchowni, ale wymaga też zalety, która zwykle łączy się z żołnierzami, oficerami – cnoty odwagi. Twardej, prawdziwej odwagi
– dodał.
Oddanie Ojczyźnie
Prezes Jarosław Kaczyński przypomniał o działaniach ks. infułata Sikorskiego w czasach walki z komunizmem.
Miałem zaszczyt spoglądać przez wiele lat (…) też jako działacz opozycji, na tę służbę ks. infułata. Naprawdę piękną, mocną i związaną z wszystkim, co w latach stanu wojennego Kościół czynił dla narodu. Coś, co jeden z moich nieżyjących kolegów nazwał „Galicją wewnętrzną” – sfera wolności dla Polaków, ale nie tylko w tym znaczeniu, w którym Kościół zawsze jest sfera wolności, ale także tym społecznym. Wtedy wiązało się to z ryzykiem, koniecznością prowadzenia walki. Często bardzo trudnej, na różnych frontach, którą niektórzy, także w Kościele kwestionowali. Z tej walki ks. Infułat wyszedł zwycięsko, by w późniejszych latach wychodzić zwycięsko w tej sferze, o której mówię (…) sferze, która związana była z różnego rodzaju wydarzeniami (…) które miały i mają miejsce w naszej Ojczyźnie. Nigdy z tej drogi nie schodził
– stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości.
Polski Kościół ostatnich dziesięcioleciach, półwieczu, więcej niż półwieczu, wydał wielu wybitnych duchownych. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że należy do nich ksiądz infułat. Chciałem mu za to podziękować. Pogratulować tych lat służby i życzyć z całego serca wielu jeszcze lat tej służby, ale i szczęśliwe życia (…) poczucia dobrze spełnionego obowiązku
– zakończył Jarosław Kaczyński.
12 listopada o godz. 18:00 w Sanktuarium Św. Józef Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny odprawiona zostanie Msza Święta dziękczynna w 90. rocznicę urodzin ks. infułata Jana Sikorskiego. Przewodniczył jej będzie metropolita warszawski abp Adrian Galbas.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/745428-prezes-kaczynski-ks-infulat-sikorski-to-czlowiek-niezwykly
