Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni, odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące incydentu, który miał miejsce w pobliżu jednego z wejść na teren Watykanu. Podczas zdarzenia „dostrzeżono elementy, interpretowane jako mogące mieć charakter antysemicki”. Gwardia otrzymała zgłoszenie w tej sprawie i wszczęła wewnętrzne postępowanie wyjaśniające „z poszanowaniem zasad poufności i bezstronności”.
Papieska Gwardia Szwajcarska otrzymała zgłoszenie dotyczące incydentu, który miał miejsce przy jednym z wejść do Państwa Miasta Watykanu, w którym to incydencie dostrzeżono elementy interpretowane jako mogące mieć charakter antysemicki. Jak wynika ze wstępnej rekonstrukcji zdarzeń, zgłoszenie odnosi się do nieporozumienia, do którego doszło przy okazji prośby o wykonanie zdjęcia w miejscu pełnienia służby
— brzmi oświadczenie dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Mattea Bruniego.
Zostało ono udzielone w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o incydent, o którym w ostatnich dniach informowały niektóre media. Donosiły one o rzekomych obelgach, których autorem miał być jeden z gwardzistów szwajcarskich, a które zostały zgłoszonych przez dwie kobiety pochodzenia żydowskiego.
Postępowanie wyjaśniające
Sprawa jest obecnie przedmiotem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, uruchomionego zgodnie z procedurami przewidzianymi w przypadkach zgłoszeń dotyczących członków Korpusu. Procedura ta przebiega z poszanowaniem zasad poufności i bezstronności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
— wyjaśnia Bruni.
W duchu wielowiekowej tradycji służby – czytamy dalej w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej – Papieska Gwardia Szwajcarska potwierdza nieustanne zaangażowanie na rzecz tego, by jej misja zawsze była wypełniana z poszanowaniem godności każdej osoby oraz podstawowych zasad równości i braku dyskryminacji
— podkreśla.
tkwl/Vatican News PL
