Podczas mszy w bazylice św. Jana na Lateranie papież Leon XIV przypomniał, że dwutysięczna historia Kościoła uczy, iż prawdziwą wspólnotę wiary buduje się wyłącznie z pokorą i cierpliwością. Zaznaczył, że fundamenty Kościoła muszą być solidne, by mogła przetrwać każdą próbę czasu.
Papież odprawił mszę w rocznicę poświęcenia bazyliki w 324 roku. Świątynia ta jest katedrą biskupa Rzymu.
W homilii Leon XIV przypomniał, że aktu poświęcenia bazyliki laterańskiej dokonał papież Sylwester I, który w 313 roku przyznał chrześcijanom swobodę wyznawania swojej wiary i sprawowania kultu.
Bazylikę Leon XIV nazwał „matką wszystkich Kościołów”, dodając, że jest ona czymś więcej, niż tylko zabytkiem i pamiątką historyczną.
Jest znakiem żywego Kościoła
— podkreślił.
Następnie papież zachęcił do refleksji nad Kościołem.
Przede wszystkim możemy pomyśleć o jej fundamentach. Ich znaczenie jest oczywiste, a pod pewnymi względami wręcz niepokojące. Gdyby bowiem ten, kto ją zbudował, nie drążył głęboko, aż do znalezienia wystarczająco solidnej podstawy, na której można by wznieść resztę budowli, cała konstrukcja już dawno by runęła lub w każdej chwili groziłoby jej zawalenie; tak że nawet my, przebywając tutaj, bylibyśmy narażeni na poważne niebezpieczeństwo
— oświadczył.
Leon XIV zaznaczył:
Na szczęście nasi poprzednicy zapewnili naszej katedrze solidne fundamenty, kopiąc głęboko i z trudem, zanim zaczęli wznosić mury, które nas goszczą, a to sprawia, że czujemy się znacznie spokojniejsi.
Także i my, pracownicy żywego Kościoła, zanim będziemy mogli wznosić imponujące budowle, musimy drążyć w sobie i wokół siebie, aby usunąć wszelkie niestabilne materiały, które mogłyby uniemożliwić nam dotarcie do nieosłoniętej skały, Chrystusa
— stwierdził papież.
Budowanie wspólnoty wiary
Przestrzegł przed ryzykiem przeciążenia ciężkimi konstrukcjami budynku o słabych podstawach.
Leon XIV zaapelował:
Pracując z pełnym zaangażowaniem w służbie Królestwa Bożego nie bądźmy pochopni i powierzchowni: kopmy głęboko, wolni od kryteriów świata, który zbyt często domaga się natychmiastowych rezultatów, ponieważ nie zna mądrości oczekiwania.
Licząca 2 tys. lat historia Kościoła uczy nas, że tylko z pokorą i cierpliwością można – z Bożą pomocą – zbudować prawdziwą wspólnotę wiary, zdolną do szerzenia miłości, wspierania misji, głoszenia, celebrowania i służenia magisterium apostolskiemu, którego ta świątynia jest pierwszą stolicą
— stwierdził.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/745312-papiez-leon-xiv-o-pokorze-i-cierpliwosci-w-budowie-kosciola
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.