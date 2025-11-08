„Tu będzie jakaś część Częstochowy – duchowy most z Jasną Górą” – podkreślił abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas Mszy św. w katedrze Notre Dame w Paryżu. Dziś do mieszczącej się tam odnowionej Polskiej Kaplicy wprowadzono ponownie Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej.
Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC przewodniczył Mszy św. z ponownym wprowadzeniem Jasnogórskiej Ikony do Kaplicy Polskiej w katedrze Notre-Dame w Paryżu. W wygłoszonej homilii wspomniał moment pożaru katedry z 2019 roku.
Cały świat zatrzymał się tego dnia i patrzył z nadzieją, że uda się uratować ten duchowy symbol wiary Francji – najstarszej córy Kościoła
— powiedział.
Podkreślił, że to nadzieja pozwoliła uporać się z tragedią pożaru. Zwrócił też uwagę na modlitwę towarzyszące walce z płomieniami.
„Bóg odbudowywał wiarę Europejczyków”
Abp Wojda przypomniał, że Notre Dame została odbudowana i uroczyście poświęcona 8 grudnia 2024 roku. Jak zauważył, w czasie gdy odbudowywano katedrę, „Bóg odbudowywał wiarę Europejczyków”. Zwrócił uwagę na fakt, że poświęcenie katedry „zbiegło się z tysiącami próśb o chrzest i podobną liczbą powrotów do żywej wiary, zwłaszcza ludzi młodych wiekiem i duchem”.
Tendencja powrotu do Boga jest dostrzegalna w coraz większej liczbie krajów naszego kontynentu. Przypominają się nam prorocze słowa św. Jana Pawła II o „nowej wiośnie Kościoła”. One zdają się wypełniać na naszych oczach
— powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski.
W dalszej części homilii odniósł się do wizerunku Matki Bożej z Jej Jasnogórskiej Ikony.
Teologia ikony podpowie, że poprzez jej kontemplację wstępujemy w głęboką duchową więź, w pewnego rodzaju komunię z samym Chrystusem. Każdy może wejść w tę bliskość poprzez modlitwę spojrzenia
— powiedział, podkreślając, że Maryja jest uosobieniem powszechnej miłości Kościoła.
My, Polacy, czcimy Maryję na naszej ziemi, ale również na emigracji. Każde miejsce Jej poświęcone jest naszym duchowym domem. Także ta paryska katedra w minionych wiekach wiązała się z dziejami narodu polskiego
— podkreślił w homilii abp Wojda.
„Tu będzie duchowy most z Jasną Górą”
Nadal chcemy się modlić w tym miejscu i przywoływać Jej macierzyńskiej opieki. Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż. Tu będą mogli odetchnąć polskim uczuciem i oddać się w ramiona ukochanej Matki. Tu będzie jakaś część Częstochowy – duchowy most do Pani z Jasnej Góry
— powiedział.
Na zakończenie homilii abp Wojda podkreślił, że „Chrystus przyjął ludzką naturę i przyszedł na świat, rodząc się z Maryi Dziewicy”, a „Częstochowska ikona ukazuje tę prawdę”.
I choć postać Maryi jest większa, to jednak Ona gestem dłoni wskazuje na Tego, który jest nieskończenie od Niej większy. Zdaje się mówić: „To On jest waszą drogą. Idźcie za Nim!”
— powiedział.
W koncelebrze oprócz Przewodniczącego Episkopatu Polski uczestniczyli m.in. sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz i biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Wśród gości była obecna Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka.
Pierwszej Damie RP towarzyszył w Paryżu Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
Towarzyszyłem dziś Pierwszej Damie Marcie Nawrockiej podczas uroczystości powrotu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do katedry Notre Dame. W wydarzeniu licznie uczestniczyła francuska Polonia. To ważny moment, przypominający o naszych chrześcijańskich korzeniach i obecności Polski w duchowym sercu Francji
— napisał Szefernaker.
Polska Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze Notre Dame została poświęcona 1 grudnia 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W wyniku pożaru świątyni w kwietniu 2019 roku została zamknięta. Po sześciu latach od tamtych wydarzeń Polonia we Francji ponownie wniosła w to miejsce symbol swojej duchowej obecności i wdzięczności.
Organizatorami uroczystości była Polska Misja Katolicka we Francji, Ambasada RP w Paryżu oraz gospodarze katedry Notre Dame.
BP KEP
