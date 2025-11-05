Katolicki film dokumentalny przebojem kasowym we Francji. Zaskakujące przyczyny niespodziewanego sukcesu

Mozaika z prezbiterium bazyliki Sacre Coeur w Paryżu / autor: Pixabay

We Francji niespodzianka. Przebojem kasowym w tamtejszych kinach został film dokumentalny o tematyce religijnej. Krytycy filmowi nie mogą nadziwić się, jak to możliwe, że widzowie w całym kraju zapełniają sale kinowe, by obejrzeć dzieło poświęcone mistycznym wizjom jakiejś XVII-wiecznej zakonnicy. Chodzi o objawienia Najświętszego Serca Jezusowego, których doświadczała św. Małgorzata Maria Alacoque. Publicysta lewicowego „Le Monde” nie stara się nawet ukryć irytacji, jak można było dopuścić do tego, by katolicki dokument o skromnym budżecie 800 tysięcy euro wyszedł z niszy, na którą był skazany.

Z pewnością do sukcesu kasowego filmu „Sacré-Coeur” przyczynili ci, którzy za wszelką cenę starali się go uniemożliwić. Agencja reklamowa Médiatransport, obsługująca francuskie koleje państwowe…

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

