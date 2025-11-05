We Francji niespodzianka. Przebojem kasowym w tamtejszych kinach został film dokumentalny o tematyce religijnej. Krytycy filmowi nie mogą nadziwić się, jak to możliwe, że widzowie w całym kraju zapełniają sale kinowe, by obejrzeć dzieło poświęcone mistycznym wizjom jakiejś XVII-wiecznej zakonnicy. Chodzi o objawienia Najświętszego Serca Jezusowego, których doświadczała św. Małgorzata Maria Alacoque. Publicysta lewicowego „Le Monde” nie stara się nawet ukryć irytacji, jak można było dopuścić do tego, by katolicki dokument o skromnym budżecie 800 tysięcy euro wyszedł z niszy, na którą był skazany.
Z pewnością do sukcesu kasowego filmu „Sacré-Coeur” przyczynili ci, którzy za wszelką cenę starali się go uniemożliwić. Agencja reklamowa Médiatransport, obsługująca francuskie koleje państwowe…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/744967-katolicki-film-dokumentalny-przebojem-kasowym-we-francji