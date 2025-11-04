O godz. 3 w nocy w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze zmarł kard. Dominik Duka OP. Jako prowincjał dominikanów, biskup Hradec Králové i w końcu Prymas Czech odegrał kluczową rolę w czeskim Kościele na przełomie tysiącleci. Był też jednym z najwybitniejszych katolickich intelektualistów w Czechach. W więzieniu zaprzyjaźnił się z Václavem Havlem.
Pogrzeb kard. Duki odbędzie się 15 listopada. Czeski Prymas Senior zostanie pochowany w katedrze św. Wita w Pradze.
Kard. Duka 6 października przeszedł pilną operację w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze. Z tego powodu nie mógł przybyć do Gdańska na uroczystości 100-lecia diecezji, na które Leon XIV mianował go swoim legatem. 30 października został wypisany do domu. W sobotę ponownie trafił do szpitala. Wczoraj w południe praska archidiecezja podała, że stan Prymasa seniora jest poważny.
Kard. Dominik Duka święcenia przyjął w 1970 r.
Kard. Duka miał 82 lata. W 1968 r. został potajemnie przyjęty do zakonu dominikanów. W 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pięć lat później został pozbawiony przez komunistyczne władze pozwolenia na pełnienie posługi kapłańskiej i kontynuował swą misję w podziemiu, za co w 1981 r. trafił do więzienia. Karę odsiadywał z Václavem Havlem, z którym łączyły go od tej pory silne więzi przyjaźni. Po wyjściu na wolność pracował jako kreślarz w zakładach Škody.
W 1986 r. został potajemnie ustanowiony prowincjałem dominikanów. Funkcję tę pełnił przez 12 lat. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec Králové, a Benedykt XVI w 2010 r. arcybiskupem Pragi. W 2012 r. został kardynałem. W 2018 r., kiedy skończył 75 lat, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ale papież przyjął ją dopiero cztery lata później w 2022 r.
