W odbudowanej po pożarze katedrze Notre Dame doszło do niezwykłego wydarzenia! Pierwszy raz od 30 lat w świątyni doszło do uroczystości ślubnych. Przed ołtarzem stanął cieśla Martin Lorentz oraz jego - obecnie już żona Jade. Mężczyzna przez trzy lata brał udział w odbudowie katedry. „Chcę podzielić się moją miłością, naszą miłością, z całym światem, z każdym, kto jej potrzebuje. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Chyba nie potrafię powiedzieć nic więcej” - wskazał w rozmowie z France24.
Na początku tego miesiąca w katedrze Notre Dame odbył się wyjątkowy ślub Martina Lorentza, jednego z 500 rzemieślników, którzy pomogli w odnowieniu zabytku, i jego partnerki Jade. Po trzech latach poświęconych na odbudowę drewnianej konstrukcji katedry, Lorentz spełnił swoje marzenie o powiedzeniu „tak” w sercu swojej pracy, w otoczeniu innych rzemieślników i setek gości. To nie my płaczemy, to wy płaczecie…
— poinformowała w mediach społecznościowych ambasada Francji w Stanach Zjednoczonych.
Niezwykła uroczystość
Nagranie z uroczystości, która miała miejsce pod koniec października, przedstawiła Telewizja France24, która szerzej opowiedziała o sprawie.
Jak wskazała stacja, katedra Notre Dame to wymarzone miejsce na ślub. W przeszłości było ono miejscem ważnych uroczystości królów i cesarzy, a teraz święty węzeł małżeński zawarł w nim cieśla, który brał udział w odbudowie Notre Dame.
Przez trzy lata Martin Lorentz pracował nad odbudową konstrukcji dachu. Wraz z kolegami z pracy ciął belki siekierą, tak jak robiono to 800 lat temu. Czasami pracował dzień i noc, zanim wszystkie elementy zostały zmontowane na szczycie katedry. Kiedy więc zwrócił się do arcybiskupa Paryża o pozwolenie na ślub w Katedrze Notre Dame, ten zgodził się, ale tylko na jednorazową uroczystość. W rezultacie przybyło 500 gości, w tym wielu cieśli. Na zakończenie ceremonii turyści bili brawo nowożeńcom, podczas gdy pozostali cieśle z siekierami w dłoniach tworzyli wartę honorową
— opowiedziała dziennikarka w materiale.
Chcę podzielić się moją miłością, naszą miłością, z całym światem, z każdym, kto jej potrzebuje. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Chyba nie potrafię powiedzieć nic więcej.
— wskazał pan młody w rozmowie z France24 chwilę po zawarciu małżeństwa.
