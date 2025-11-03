Historyczna rocznica pożegnania męczennika. 41 lat temu odbył się pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Wzięło w nim udział 600 tys. ludzi!

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Bł. ks. Jerzy Popiełuszko / autor: Fratria/X
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko / autor: Fratria/X

41 lat temu w Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, brutalnie zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział aż 600 tys. ludzi.

Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił wielki pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez komunistyczną bezpiekę.

Uroczystość odbyła się 3 listopada 1984 roku i zgromadziła ogromną liczbę 600 tys. uczestników. Była to też wielka manifestacja patriotyczna.

Była sobota, 3 listopada 1984 roku, chłodny, mglisty dzień. Od wczesnego rana w kierunku kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu ciągnęły tłumy. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi z całej Polski. Również oficjalne delegacje, dyplomaci państw zachodnich. Wszędzie widać było flagi i transparenty, na których widniało, pisane charakterystycznym krojem, zakazane przez komunistów słowo „Solidarność”. Przed kościołem wystawiona była, przykryta sztandarem „Solidarności”, trumna z ciałem księdza Jerzego

— napisał IPN na X.

Kilkanaście dni wcześniej kapłan został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy MSW. Dla komunistów głoszone przez ks. Jerzego kazania były wyzwaniem. „Ta śmierć, ta męczeńska ofiara, stały się zwycięstwem >>Solidarności<<, a pogrzeb przerodził się w wielką manifestację Polaków, którzy z całego kraju przybyli, aby przy trumnie ks. Popiełuszki utwierdzić się w wierze w najwyższe ideały narodowe – zanotowała w dzienniku Józefa Radzymińska, pisarka. Ksiądz Popiełuszko został pochowany przy kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu

— przypomniał Instytut.

CZYTAJ TEŻ:

41 lat temu został porwany i bestialsko zamordowany bł. ks. Jerzy Popiełuszko. „Domagał się wolności sumienia”

Koszmarne zachowanie Lewicy w rocznicę śmierci ks. Popiełuszki! W czasie konwencji chwalili się… tamą we Włocławku. Burza w sieci

Prezydent Nawrocki o ks. Jerzym Popiełuszce: „Dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności”

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych