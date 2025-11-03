41 lat temu w Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, brutalnie zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział aż 600 tys. ludzi.
Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił wielki pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez komunistyczną bezpiekę.
Uroczystość odbyła się 3 listopada 1984 roku i zgromadziła ogromną liczbę 600 tys. uczestników. Była to też wielka manifestacja patriotyczna.
Była sobota, 3 listopada 1984 roku, chłodny, mglisty dzień. Od wczesnego rana w kierunku kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu ciągnęły tłumy. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi z całej Polski. Również oficjalne delegacje, dyplomaci państw zachodnich. Wszędzie widać było flagi i transparenty, na których widniało, pisane charakterystycznym krojem, zakazane przez komunistów słowo „Solidarność”. Przed kościołem wystawiona była, przykryta sztandarem „Solidarności”, trumna z ciałem księdza Jerzego
Kilkanaście dni wcześniej kapłan został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy MSW. Dla komunistów głoszone przez ks. Jerzego kazania były wyzwaniem. „Ta śmierć, ta męczeńska ofiara, stały się zwycięstwem >>Solidarności<<, a pogrzeb przerodził się w wielką manifestację Polaków, którzy z całego kraju przybyli, aby przy trumnie ks. Popiełuszki utwierdzić się w wierze w najwyższe ideały narodowe – zanotowała w dzienniku Józefa Radzymińska, pisarka. Ksiądz Popiełuszko został pochowany przy kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu
