Praska archidiecezja apeluje o modlitwę w intencji kard. Dominika Duki OP. Prymas Senior od wczoraj jest w szpitalu. Jak dziś podano, jego stan jest poważny.
Kardynał Dominik Duka 6 października przeszedł pilną operację w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze. Z tego powodu nie mógł przybyć do Gdańska na uroczystości 100-lecia diecezji, na które Ojciec Święty Leon XIV mianował go swoim legatem. 30 października został wypisany do domu. Wczoraj ponownie trafił do szpitala. Dziś w południe praska archidiecezja podała, że stan Prymasa seniora jest poważny.
Bohater Kościoła w Czechach
Kard. Duka ma 82 lata. W 1968 r. został potajemnie przyjęty do zakonu dominikanów. W 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pięć lat później został pozbawiony przez komunistyczne władze pozwolenia na pełnienie posługi kapłańskiej i kontynuował swą misję w podziemiu, za co w 1981 r. trafił na 15 miesięcy do więzienia. Karę odsiadywał z Václavem Havlem, z którym łączyły go od tej pory silne więzi przyjaźni. Po wyjściu na wolność pracował jako kreślarz w zakładach Škody.
W 1986 r. został potajemnie ustanowiony prowincjałem dominikanów. Funkcję tę pełnił przez 12 lat. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec Králové, a Benedykt XVI w 2010 r. arcybiskupem Pragi.
W 2012 r. został kardynałem. W 2018 r., kiedy skończył 75 lat, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ale papież przyjął ją dopiero cztery lata później w 2022 r.
maz/Krzysztof Bronk/Vatican News PL
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/744790-kardynal-duka-ponownie-w-szpitalu-jego-stan-jest-powazny
