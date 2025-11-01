Ważne przesłanie abp. Galbasa. "Miłość potrafi przebić śmierć"; "Droga do świętości polega też na dobrym wykorzystywaniu czasu"

Z tymi, którzy odeszli, łączy nas miłość; ona potrafi przebić śmierć” - mówił metropolita warszawski abp Adrian Galbas, który w uroczystość Wszystkich Świętych przewodniczył Mszy w stołecznym kościele św. Katarzyny i poprowadził procesję modlitewną na starym cmentarzu na Służewie.

Abp Galbas podkreślił, że z tymi, którzy zmarli, łączy nas miłość, która „potrafi przebić trumnę czy urnę; potrafi przebić największy kamień na grobie; miłość, która potrafi przebić śmierć”. I dodał, że „paradoksalnie właśnie dzięki tej miłości ci, którzy odeszli, są z nami”.

Metropolita warszawski powiedział, że 1 listopada idziemy na cmentarze, by podziękować Bogu także za naszych osobistych świętych – „świętych z sąsiedztwa”.

Czasem to były osoby z jednego łoża na przykład mąż albo żona, z jednego domu, szkoły, pracy, z jednych kręgów przyjaźni, jednej siłowni. Ludzie, których spotkaliśmy czasem na krócej lub na dłużej, a w których życiu odbijała się Ewangelia; Byliśmy przez nich podniesieni, docenieni, szczęśliwsi. Ludzie, którzy okazali nam w swoim życiu wiele dobra

— powiedział arcybiskup.

Każdy może zostać świętym”

Przywołując w homilii adhortację apostolską papieża Franciszka „Gaudete et exsultate” (Cieszcie się i radujcie) abp Galbas mówił, że świętość polega na odtwarzaniu w swoim życiu tajemnic życia Chrystusa. Przekonywał, że bez względu na wiek, stan życia i talenty, każdy człowiek może zostać świętym.

Zwrócił uwagę, że uroczystość Wszystkich Świętych jest także okazją do osobistej refleksji nad swoim życiem.

Ten dzień jest też po to, żebyśmy pomyśleli: Czy chcę być jak najbardziej podobny do Jezusa? Czy chcę, żeby także przez moje życie przebijała się Ewangelia?

— wskazał.

Pierwszym krokiem na tej drodze jest dostrzeżenie i ucieszenie się z bycia kochanym przez Boga. Nie musimy być w życiu jak Herkules. (…) Zaufajmy, że Jezus poprowadzi nas właściwą drogą pomimo naszych różnych błędów, wad i niedociągnięć

— mówił abp Galbas wskazując na przykłady świętych.

Święty Franciszek mimo swojej skłonności do próżniactwa wzbił się na wyżyny ubóstwa. Święta Teresa Wielka ze swoimi problemami z czystością stała się mistrzynią życia w czystości. Święty Ignacy Loyola - despota - został mistrzem posłuszeństwa, a św. Karol Boromeusz, bałaganiarz, został dzięki współpracy z Bożą łaską mistrzem porządku

— zwrócił uwagę hierarcha.

Dobre relacje z bliźnimi

Metropolita warszawski tłumaczył, że „droga do świętości polega także na staraniu się o dobre relacje z bliźnimi, by nie krzywdzić zanadto ludzi, zaś krzywdy ze strony innych traktować jako oznaki ich słabości, a nie złości”.

Droga do świętości polega też na dobrym wykorzystywaniu czasu, który mamy - żeby dobrze wybierać, lgnąć do tego, co wartościowe, co buduje, a nie do tego, co marne

— wskazał abp Galbas.

Po Mszy metropolita warszawski przewodniczył procesji modlitewnej, która przeszła alejkami cmentarza na warszawskim Służewie.

tt/PAP

