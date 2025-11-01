Papież Leon XIV zaapelował dziś do nauczycieli, by nieśli światło tym, którzy bez niego pozostaliby uwięzieni w mrokach pesymizmu i lęku. Podczas Mszy z okazji Jubileuszu Oświaty w Watykanie wzywał: „Rozbrójmy fałszywe argumenty rezygnacji i bezsilności i upowszechniajmy wspaniałe argumenty nadziei”.
W czasie Mszy w ramach Jubileuszu w Roku Świętym papież ogłosił Doktorem Kościoła świętego kardynała Johna Henry’ego Newmana (1801-1890) i współpatronem wszystkich osób zaangażowanych w proces wychowawczy.
John Henry Newman
Urodzony w 1801 roku w Londynie John Henry Newman był anglikańskim duchownym, który po latach intensywnej działalności i pod wpływem lektury licznych dzieł religijnych podjął decyzję o przejściu na katolicyzm. Uznał, że to katolicy kontynuują dzieło apostołów.
W 1847 roku przyjął święcenia kapłańskie w Kościele katolickim, w rezultacie czego dotknęły go szykany. Działał w Anglii na rzecz podniesienia poziomu nauczania w szkołach katolickich. W 1879 papież Leon XIII mianował go kardynałem. Newman zmarł w 1890 roku.
Proces beatyfikacyjny
Proces beatyfikacyjny kardynała rozpoczął się za pontyfikatu Jana Pawła II. Beatyfikował go papież Benedykt XVI w 2010 roku podczas mszy w Birmingham. Świętym ogłosił go papież Franciszek w Watykanie w 2019 roku.
W homilii Leon XIV powiedział:
Imponująca postać kulturowa i duchowa Newmana będzie inspiracją dla nowych pokoleń, których serca pragną nieskończoności, i które są gotowe do dokonania, poprzez poszukiwania i poznanie tej podróży, która, jak mawiali starożytni, prowadzi nas per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd.
„Źródła światła w świecie”
Nauczycielom i wychowawcom papież mówił: „Jawicie się jako źródła światła w świecie dzięki autentyczności waszego zaangażowania we jednogłośne poszukiwanie prawdy, w spójne i szczodre dzielenie się nią poprzez posługę młodzieży, zwłaszcza ubogiej, oraz w codzienne doświadczanie, że miłość chrześcijańska jest prorocza, dokonuje cudów”.
Jubileusz jest pielgrzymką w nadziei, a wy wszyscy, działający na wspaniałym polu wychowania dobrze wiecie, jak bardzo nieodzownym ziarnem jest nadzieja. Kiedy myślę o szkołach i uniwersytetach, postrzegam je jako laboratoria proroctwa, gdzie nadzieja jest przeżywana, nieustannie opowiadana i ponownie proponowana
— powiedział Leon XIV.
Ewangelie Błogosławieństw
Nawiązując do Ewangelii Błogosławieństw, stwierdził, że są one drogą i przesłaniem Jezusa-wychowawcy.
Na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe głosić błogosławionymi ubogich, głodnych i spragnionych sprawiedliwości, prześladowanych lub wprowadzających pokój. Ale to, co wydaje się niepojęte według gramatyki świata, nabiera sensu i światła w bliskości królestwa Bożego
— dodał.
Papież mówił:
Oby nasze szkoły i uniwersytety zawsze były miejscami słuchania i praktykowania Ewangelii.
Przyznał: „Obecne wyzwania mogą czasami wydawać się przekraczać nasze możliwości, ale tak nie jest”.
Nie pozwólmy, aby pokonał nas pesymizm
— apelował.
Ciemność nihilizmu
Przywołał słowa papieża Franciszka o tym, że trzeba działać, aby „uwolnić ludzkość od otaczającej ją ciemności nihilizmu, który jest, być może, najniebezpieczniejszą chorobą współczesnej kultury, ponieważ grozi wymazaniem nadziei”.
Leon XIV wyjaśniał, że zadaniem wychowawców jest oferowanie światła tym, którzy w przeciwnym razie mogliby pozostać uwięzieni w podstępnych mrokach pesymizmu i lęku.
Dlatego chciałbym wam powiedzieć: rozbrójmy fałszywe argumenty rezygnacji i bezsilności i upowszechniajmy we współczesnym świecie wspaniałe argumenty nadziei
— wezwał.
Szkoły dialogu i pokoju
Mówił nauczycielom i wychowawcom z całego świata: „Zachęcam was, abyście uczynili szkoły, uniwersytety i wszelkie rzeczywistości wychowawcze, nawet nieformalne i uliczne, przedsionkami cywilizacji dialogu i pokoju”.
Nie zapominajmy: w centrum procesu wychowawczego mogą znajdować się nie abstrakcyjne jednostki, ale ludzie z krwi i kości, zwłaszcza ci, którzy wydają się nie spełniać parametrów wykluczającej i zabijającej gospodarki. Jesteśmy powołani do kształtowania ludzi, aby jaśnieli jak gwiazdy w ich pełnej godności
— oświadczył papież.
W Mszy w Watykanie uczestniczył wicepremier Wielkiej Brytanii David Lammy. Obecny był też anglikański arcybiskup Yorku i prymas Anglii Stephen Cottrell.
