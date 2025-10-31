Dziewięć lat po trzęsieniu ziemi dziś ponownie zostanie przywrócona do użytku wiernych bazylika św. Benedykta w Nursji. Znajduje się ona nad rodzinnym domem świętego. „Jej odbudowa od podstaw jest symbolicznym wezwaniem dla Europy, aby odnalazła swą duszę” – uważa miejscowy bp Renato Boccardo, który dziś o godz. 16.30 dokona rekonsekracji bazyliki.
Benedyktyni zbudowali klasztor w nowym miejscu
Bazylika, która została wzniesiona nad rodzinnym domem Benedykta i Scholastyki, runęła w gruzach 30 października 2016 r. Zawaliła się na nią kamienna dzwonnica. Choć świątynia jest własnością diecezji, przed trzęsieniem ziemi korzystała z niej wspólnota benedyktynów. Po kataklizmie to diecezja postanowiła zagospodarować zburzone budynki, a benedyktyni z konieczności wybudowali nowy klasztor na obrzeżach Nursji.
Otrzymujemy bazylikę w pierwotnym pięknie
Bazylika została odbudowana od podstaw przy wykorzystaniu wszystkich odzyskanych kamieni. Otrzymujemy świątynię w jej pierwotnym pięknie
— mówi Radiu Watykańskiemu bp Boccardo.
Prace trwały cztery lata. Wykorzystano najlepsze dostępne technologie, aby zapewnić odporność całej konstrukcji na trzęsienia ziemi.
Znak dla Europy
Odbudowa została częściowo sfinansowana przez Unię Europejską. Zdaniem bp Boccardo to dobry znak, bo choć Europa nie chciał przyznać się do chrześcijańskich korzeni w swojej konstytucji, to teraz poprzez finansowy wkład w odbudowę bazyliki, przynajmniej nie wprost uznała rolę, jaką św. Benedykty i klasztory benedyktyńskie odegrały w kształtowaniu europejskiej świadomości.
Europa musi odnaleźć swoją duszę, postawiać człowieka w centrum każdego przedsięwzięcia, tak jak uczył nas tego św. Benedykty
— dodał bp Boccardo.
Gruzy nie mogą mieć ostatniego słowa
Podkreśla on, że oddanie do użytku bazyliki św. Benedykta jest też znakiem nadziei dla mieszkańców Nursji.
W wyniku trzęsienia ziemi uszkodzonych zostało 80 proc. budynków. Nie wszyscy mogli powrócić do swych domów. Wciąż niepewne są też losy lokalnej gospodarki. Jednak przywrócenie wiernym i pielgrzymom bazyliki nad rodzinnym domem największego z mieszkańców Nursji jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich. Gruzy nie mogą mieć ostatniego słowa
— podkreśla bp Boccardo.
Krzysztof Bronk i Francesco Ricupero – Watykan/Vatican News PL
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/744582-bazylika-sw-benedykta-w-nursji-znow-otwarta-dla-wiernych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.