Ks. abp Józef Michalik przeszedł nagłą operację kardiologiczną. Wydaje się, że wszystko jest w porządku - powiedział rzecznik prasowy archidiecezji przemyskiej ks. Bartosz Rajnowski. Księża biskupi nadal apelują do wiernych o modlitwę.
Nagła operacja
Abp Michalik trafił do szpitala wczoraj.
To była nagła sytuacja, niezbędna była interwencja lekarzy kardiologów
– przekazał rzecznik przemyskiej kurii ks. Rajnowski.
Dopytywany, w jakim stanie jest abp Michalik, rzecznik dodał, że „wydaje się, że wszystko jest w porządku”.
Lekarze właściwie ocenili całą sytuację. Musimy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa i wcześniej przebyte choroby, stąd apel o modlitwę
– powiedział ks. Rajnowski.
Apel o modlitwę
Księża biskupi Archidiecezji Przemyskiej nadal proszą wiernych, by w tym trudnym czasie otoczyć modlitwą ks. abp Józefa Michalika, prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia.
Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za Jego wieloletnią, gorliwą posługę w Archidiecezji Przemyskiej i dla Kościoła w Polsce oraz znakiem duchowej jedności i braterskiej miłości
– zaapelowali księża biskupi.
Abp Józef Michalik ma 84 lata. Urodził się 20 kwietnia 1941 w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął 16 października 1986r. z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra na Watykanie i został mianowany ordynariuszem gorzowskim. W kwietniu 1993 r. papież ustanowił go metropolitą przemyskim. W latach 2004-2014 przed dwie kadencje był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Po osiągnieciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 r. zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem przemyskim został bp Adam Szal.
