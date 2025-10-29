WIDEO

Przesłanie papieża do Polaków! "Starania o dobra przemijające niech zawsze wypływają z miłości i wierności prawdzie Ewangelii"

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

W pozdrowieniu, skierowanym do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, Papież nawiązał do zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia wiernych zmarłych. Przypomniał o powołaniu do życia wiecznego i zachęcił, by doczesne starania wypływały „z miłości i wierności prawdzie Ewangelii”.

Publikujemy treść papieskich pozdrowień, skierowanych do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W najbliższych dniach liturgia wspomina wiernych zmarłych. Modlitwa za naszych bliskich przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Starania o dobra przemijające, niezbędne w życiu doczesnym, niech zawsze wypływają z miłości i wierności prawdzie Ewangelii, które nie przemijają, bo mają swe źródło w samym Bogu. Z serca wam błogosławię!

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan /Vatican News PL

