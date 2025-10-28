„Kochani, nie pozwólcie zniszczyć tego muzeum. Nie pozwalajcie na niszczenie wielu ważnych dla Polski dziedzin. To działanie przeciw polskiej racji stanu. Presja ma sens. Już jest 500 tysięcy podpisów, protestów wspierających istnienie muzeum. Prosimy o zbieranie tych podpisów dalej. Prosimy o pomoc wszystkich polskich patriotów: robotników, rolników, inteligencję, duchownych, katolików. Rozprowadzajcie w waszych środowiskach raport o bezzasadności zarzutów wobec Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Rozprowadzajcie ten raport w waszych wspólnotach, w parafiach. (…) Chcemy znać prawdę. Nie możemy liczyć na prawdę ze strony rządzących” – apeluje w komunikacie Dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
CZYTAJ WIĘCEJ: Przeczytaj RAPORT w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. O. Rydzyk: By Polacy uświadomili sobie, kto realizuje opiłowywanie katolików
Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu:
Kochana Rodzino Radia Maryja,
w dalszym ciągu prosimy Was bardzo o wsparcie w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. To muzeum jest pomyślane tak, by pokazywać chętnym piękną chrześcijańską historię naszej Ojczyzny, bo historia to „magistra vitae”, nauczycielka życia. Przez tę historię odwiedzających muzeum przeprowadzać będzie największy z naszego rodu, wielki Polak, uczony, pasterz i wielki święty – Jan Paweł II. Muzeum jest zorganizowane według umowy o współprowadzeniu Fundacji „Lux Veritatis” i ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Takich muzeów i podmiotów kultury w Polsce jest wiele. Pierwszym, które powstało, jeszcze za czasów rządu komunistów, to Muzeum POLIN – Historii Żydów w Polsce. I żaden z tych podmiotów nie jest gnębiony przez rządzących, tak jak nasz przypadek.
Chwała Panu, że są takie muzea. Nam zatrzymali na samym finiszu realizację wystawy stałej. Cały czas nas nękają ci, którzy likwidują wiele ważnych dziedzin dla naszego narodu, dla istnienia państwa. Chcą zlikwidować także to ważne muzeum. Czy dlatego, że to Jan Paweł II ma przeprowadzać zwiedzających przez nasze dzieje? Czy nie dlatego, że chodzi o pamięć o naszej Ojczyźnie? Bo wiemy, że naród, który nie pamięta przeszłości ginie i nie ma przyszłości, jak uczył nas św. Jan Paweł II.
Czy dlatego, że chodzi w nim o budowanie naszej tożsamości? Odpowiedź nasuwa się sama. Kochani, nie pozwólcie zniszczyć tego muzeum. Nie pozwalajcie na niszczenie wielu ważnych dla Polski dziedzin. To działanie przeciw polskiej racji stanu. Presja ma sens.
Już jest 500 tysięcy podpisów, protestów wspierających istnienie muzeum. Prosimy o zbieranie tych podpisów dalej. Prosimy o pomoc wszystkich polskich patriotów: robotników, rolników, inteligencję, duchownych, katolików. Rozprowadzajcie w waszych środowiskach raport o bezzasadności zarzutów wobec Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Rozprowadzajcie ten raport w waszych wspólnotach, w parafiach.
Prosimy o zgłaszanie się po ten raport do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. Telefon 094 373 11 60 oraz końcówki 61 i 62. Kochani rodacy, pilnujmy tego, co polskie. Pilnujmy tego, co katolickie.
Nie bądźmy obojętni. Nie mów, że nie ja. Tu chodzi o wielkie sprawy, tu chodzi o Ojczyznę.
Nie bądźmy obojętni wobec tego, co polskie i katolickie. Nie stójmy z boku.
Wzór tego protestu, o którym mówię, można znaleźć na portalu Radia Maryja – radiomaryja.pl. Rozprowadzajcie, kopiujcie, dawajcie w swoich środowiskach. I kopie wysyłajcie również do nas. Wysyłajcie do Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, Toruń, ulica Starotoruńska. Dlaczego tu do muzeum też? Bo chcemy wiedzieć, ile jest tych protestów. Chcemy znać prawdę. Nie możemy liczyć na prawdę ze strony rządzących.
CZYTAJ TEŻ:
— Obrona Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. O. Rydzyk przestrzega: „Naród, który nie pamięta przeszłości, ginie i nie ma przyszłości”
— W obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”! Prof. Kawecki: Kompleksowo odnieśliśmy się do upublicznianych zarzutów
— Zespół Wspierania Radia Maryja: Niszcząc Muzeum, z wielką zaciekłością chcą wymazywać z pamięci Narodu nauczanie papieskie
tt/Radio Maryja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/744305-o-rydzyk-w-obronie-muzeum-juz-jest-500-tysiecy-podpisow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.