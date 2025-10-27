„Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” – to hasło wizyty apostolskiej Leona XIV w Turcji, która odbędzie się w dn. 27-30 listopada br. Z kolei pielgrzymce Papieża do Libanu w dn. 30 listopada-2 grudnia towarzyszyć będą słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Także dziś zaprezentowano program obu etapów pierwszej zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV. Okazją do jej odbycia jest 1700. rocznica Soboru Nicejskiego. Papież w dn. 27 listopada – 2 grudnia odwiedzi kolejno Turcję i Liban. W planie pielgrzymki są m.in. spotkania o charakterze ekumenicznym i międzyreligijnym oraz wydarzenia i celebracje, będące wyrazem wsparcia i solidarności wobec narodu libańskiego, a także umocnienia dla lokalnych Kościołów w obu krajach.
Spotkanie z władzami i historią Republiki Turcji
Pierwszy dzień swojej pierwszej zagranicznej podróży apostolskiej Leon XIV spędzi w stolicy Turcji, Ankarze. Po przylocie w godzinach południowych i powitaniu na lotnisku, Ojciec Święty uda się do Mauzoleum Atatürka – jednego z najbardziej znaczących miejsc w historii współczesnej Turcji, w którym pochowany jest założyciel i pierwszy prezydent Republiki Turcji, Mustafa Kemal Atatürk. Tego dnia Ojciec Święty spotka się też z prezydentem, przedstawicielami władz i społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusem dyplomatycznym. Wieczorem odleci do Stambułu.
1700. rocznica Soboru Nicejskiego
Drugiego dnia, 28 listopada, Papież spotka się w Stambule z biskupami, duchowieństwem i osobami konsekrowanymi – najpierw podczas nabożeństwa w katedrze Ducha Świętego, a wieczorem także podczas prywatnego spotkania z biskupami w Delegaturze Apostolskiej. W ciągu dnia uda się do İzniku, czyli starożytnej Nicei w Bitynii, gdzie w 325 r. odbył się Sobór Nicejski, podczas którego ustalono treść wyznania wiary, odmawianego po dzień dzisiejszy. Tam, w ruinach dawnej Bazyliki św. Neofity odbędzie się ekumeniczna modlitwa.
Spotkania ekumeniczne, wspólna deklaracja z Patriarchą Konstantynopola i Msza z wiernymi
Z kolei 29 listopada Leon XIV m.in. odwiedzi Błękitny Meczet, spotka się ze zwierzchnikami wspólnot chrześcijańskich, a także z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, z którym podpisze wspólną deklarację. O godz. 17.00 odprawi Mszę św. dla wiernych na stadionie Volkswagen Arena. Z kolei w niedzielę, 30 listopada odwiedzi katedrę ormiańską, weźmie udział w Boskiej Liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego w Istambule, a popołudniu opuści Istambuł, udając się do Bejrutu.
Ze św. Charbelem, wspólnotami chrześcijańskimi i młodzieżą
Spotkania z władzami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Libanu odbędzie Ojciec Święty jeszcze w niedzielę, po przylocie do Bejrutu. Z kolei poniedziałek, 1 grudnia, rozpocznie od modlitwy przy grobie św. Charbela w klasztorze św. Marouna w Annayi – duchowym sercu Libanu i Kościoła maronickiego. Następnie w narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie spotka się z biskupami, duchowieństwem i osobami konsekrowanymi. Weźmie też udział w spotkaniu międzyreligijnym na Placu Męczenników, a następnie w spotkaniu z młodzieżą na placu przed siedzibą patriarchatu maronickiego w Bkerké, w tym samym miejscu, gdzie w 2012 r. spotkał się z młodzieżą Benedykt XVI.
Pocieszenie dla narodu libańskiego
2 grudnia, ostatniego dnia pielgrzymki, Leon XIV spotka się z personelem szpitala De la Croix, prowadzonego przez siostry franciszkanki Krzyża z Libanu. Następnie będzie modlił się w ciszy w miejscu tragicznego wybuchu w bejruckim porcie w 2020 r. O godz. 10.30 będzie przewodniczył Mszy św. na wybrzeżu Beirut Waterfront. Następnie uda się na lotnisko, skąd, po ceremonii pożegnania powróci w godzinach popołudniowych do Rzymu.
Turcja: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”
Logo Podróży Apostolskiej do Turcji z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego ma formę okręgu, w którym znajduje się Most nad Dardanelami, symbolizujący spotkanie Azji i Europy, a także Chrystusa – jako most łączący Boga z ludzkością.
Pod mostem płyną fale, które przywodzą na myśl wodę chrzcielną oraz jezioro İznik; po prawej stronie wznosi się krzyż Jubileuszu Roku 2025, natomiast w górnej lewej części trzy splecione okręgi przedstawiają Trójcę Świętą.
Całość wizualnie wyraża hasło podróży: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5) — okrąg symbolizuje jedyność Boga, most oznacza jedną wiarę, która jednoczy narody, fale – chrzest, który odradza dzieci Boże. Całość zachęca do budowania braterstwa i dialogu między Wschodem a Zachodem.
Liban: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”
Logo przedstawia Ojca Świętego z uniesioną w geście błogosławieństwa prawą ręką. Obok niego widnieje gołębica, symbolizująca pokój oraz cedr, reprezentujący Liban z jego bogatą historią wiary i harmonii międzyreligijnej.
Po prawej stronie umieszczony jest krzyż-kotwica Roku Jubileuszowego 2025, oznaczający nadzieję mocno zakorzenioną w wierze w Chrystusa.
Kolory: głęboki błękit, delikatny róż, zieleń i błękit, wyrażają spokój. Łączy je biel, która odzwierciedla tęsknotę Libanu za pokojem.
Hasło „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza, zawiera centralne przesłanie wizyty: pocieszyć naród libański, zachęcając do dialogu, pojednania i harmonii między wszystkimi wspólnotami.
