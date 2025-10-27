Papież Leon XIV przyjął dzisiaj na audiencji premiera Węgier Viktora Orbana. To była pierwsza audiencja dla szefa rządu Węgier od wyboru papieża w maju. Do rozmowy doszło w czasie, gdy dyskutowana jest możliwość organizacji spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie.
Po rozmowie z papieżem węgierski premier spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.
Mocne relacje
Watykan w wydanym komunikacie nie podał szczegółów spotkania z Leonem XIV. Poinformowano, że podczas rozmów Orbana w Sekretariacie Stanu zostały podkreślone mocne relacje dwustronne oraz wyrażono uznanie dla zaangażowania Kościoła katolickiego w krzewienie rozwoju społecznego i dobrobytu wspólnoty węgierskiej, ze szczególną uwagą na rolę rodziny, wychowanie i przyszłość młodzieży, a także ochronę najsłabszych wspólnot chrześcijańskich.
Następnie w komunikacie watykańskiego biura prasowego mowa jest o tym, że tematem rozmów były kwestie europejskie, szczególnie konflikt w Ukrainie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Również dziś Viktor Orban spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.
