Kardynał Parolin myli się w sprawie mordów w Nigerii. To jest konflikt o podłożu religijnym a nie społecznym

Sprawdź zdj. ilustracyjne / autor: Pixabay
zdj. ilustracyjne / autor: Pixabay

Kilka dni temu Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprezentowało w Rzymie najnowszy raport na temat wolności religijnej na świecie. W wydarzeniu uczestniczył m.in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Podczas swego wystąpienia odniósł się on do sytuacji w Nigerii, twierdząc, że to, co się dzieje w tym afrykańskim kraju, „nie jest konfliktem religijnym, lecz społecznym; na przykład spory między pasterzami a rolnikami”. Hierarcha dodał, że mordercy w Nigerii to „grupy ekstremistyczne, które nie robią żadnych rozróżnień w dążeniu do swoich celów. Stosują przemoc wobec każdego, kogo uważają za przeciwnika”.

Chrześcijanie nie atakują muzułmańskich wiosek

Prawdę mówiąc, nie sposób zgodzić się ze słowami kardynała Parolina. Tak się składa, że…

Autor

Zdjęcie Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

