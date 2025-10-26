Papież apeluje o wspólne odmawianie różańca w intencji pokoju. "Z tego wstawiennictwa rodzi się wiele gestów ewangelicznej miłości"

Papież zaapelował o modlitwę różańcową w intencji pokoju / autor: Vatican Media

Na zakończenie modlitwy Anioł Pański, Leon XIV zachęcił wiernych do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju i solidaryzowania się z ofiarami wojen. Zapewnił też o bliskości z narodem meksykańskim, walczącym ze skutkami powodzi.

Nieustannie modlimy się o pokój, zwłaszcza poprzez wspólne odmawianie Różańca Świętego. Kontemplując tajemnice Chrystusa wraz z Maryją Dziewicą, czynimy również naszym cierpienie i nadzieję dzieci, matek, ojców, osób starszych będących ofiarami wojen

— mówił Papież w krótkich pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański.

Gesty ewangelicznej miłości

Zwracając się do wiernych z całego świata, łączących się przez transmisję i obecnych na Placu św. Piotra, Leon XIV przypomniał, że „z tego serdecznego wstawiennictwa rodzi się wiele gestów ewangelicznej miłości, konkretnej bliskości, solidarności”.

Niosącym pomoc przypomniał słowa biblijnego błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.

Ojciec Święty zapewnił też o bliskości wobec mieszkańców wschodniej części Meksyku, dotkniętych powodzią i zawierzył ich wstawiennictwu Maryi.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan/Vatican News PL

