Czy biskup Kościoła katolickiego przyłoży rękę do legalizacji aborcji? Wyjątkowa sytuacja w Księstwie Andory

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Ustrój konstytucyjny Księstwa Andory jest ewenementem w skali światowej. Wywodzi się z traktatu zawartego w 1278 roku w Pareage i przewidującego istnienie dwuosobowej głowy państwa. Obie osoby są tam obdarzone tytułem współksiążąt Andory. Pierwsza z nich to prezydent Francji, druga – biskup diecezji Urgell w Hiszpanii. Obaj są równi w godności i działają wspólnie jako suweren państwa. Dziś ich rola jest głównie symboliczna i reprezentacyjna, ale posiadają także kilka ważnych prerogatyw. Według konstytucji z 1993 roku, jednym z obowiązków współksiążąt jest zatwierdzanie ustaw uchwalonych przez miejscowy parlament (nie mają oni jednak wobec tych ustaw prawa weta).

„Kompromis aborcyjny”?

Dominujące w kraju siły polityczne dążą obecnie do zalegalizowania aborcji. Mogą w tym liczyć na pełne wsparcie prezydenta Emanuela Macrona, z którego inicjatywy parlament Francji ogłosił niedawno bezpłatną dostępność do aborcji prawem konstytucyjnym. Nie sposób wyobrazić sobie jednak podpisu biskupa katolickiego pod ustawą sankcjonującą prawną dopuszczalność zabijania dzieci nienarodzonych. Tyle że w myśl obowiązującego w Andorze prawa ordynariusz diecezji Urgell nie ma innego wyjścia niż zaakceptować uchwalone przez posłów prawo.

Aby wyjść z konstytucyjnego pata, trwają negocjacje między rządem Andory a Watykanem. W ostatnich rozmowach, które odbyły się kilka dni temu w Rzymie, uczestniczyli m.in. andorski premier Xavier Espot oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Wiadomo, że szef gabinetu Księstwa zaproponował Kościołowi „kompromisowe” rozwiązanie: aborcja pozostanie nadal prawnie zakazana, ale jej sprawcy nie będą podlegali ściganiu i karze. W rzeczywistości nie jest to więc żaden kompromis, lecz unik prawny, który oznacza de facto zalegalizowanie mrocznego procederu.   

Między dyplomacją a prawdą

W oficjalnych komunikatach sygnowanych przez Stolicę Apostolską pojawiają się słowa o kontynuowaniu konstruktywnej współpracy w celu opracowania stosownego wniosku legislacyjnego, o ogromnej złożoności prawnej, instytucjonalnej i społecznej wymagającej precyzyjnego rozwiązania, o konieczności znalezienia wyjścia umożliwiającego utrzymanie instytucjonalnej struktury kraju i większe uznanie praw kobiet itd. itd. 

W tym dyplomatycznym języku gubi się jednak podstawowa prawda: aborcja jest pogwałceniem piątego przykazania Dekalogu, dlatego sprzeciw wobec niej należy do wartości dla katolików nienegocjowalnych. W rzeczywistości dylemat, czy zachować ramy konstytucyjne państwa, czy zrezygnować z własnego nauczania, jest pozorny. Dla Kościoła nie ma innej alternatywy niż wierność Ewangelii, a nie zasadom ustrojowym. Miejmy nadzieję, że Stolica Apostolska wybierze rozwiązanie, które nie narazi katolickiej strony kompromisu na wieczną hańbę.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych