Papież Leon XIV przyjmie na audiencji Viktora Orbana. Szef węgierskiego rządu spotka się też z premier Włoch Giorgią Meloni

Viktor Orban, Leon XIV / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI/wikimedia.commons: RIA Novosti archive/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Papież Leon XIV przyjmie pojutrze na audiencji premiera Węgier Viktora Orbana - poinformował dziś Watykan. Tego samego dnia szef węgierskiego rządu spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.

Rozmowę papieża z premierem Węgier zaplanowano na pół godziny. Zgodnie z protokołem szefowie państw i rządów udają się następnie, po audiencji, na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Do wizyty węgierskiego premiera w Watykanie dojdzie w czasie, gdy dyskutowana jest możliwość zorganizowania w Budapeszcie spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda TrumpaWładimira Putina.

Również 27 października Viktor Orban będzie rozmawiał z włoską premier Giorgią Meloni.

maz/PAP

