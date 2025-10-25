Papież Leon XIV przyjmie pojutrze na audiencji premiera Węgier Viktora Orbana - poinformował dziś Watykan. Tego samego dnia szef węgierskiego rządu spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.
Rozmowę papieża z premierem Węgier zaplanowano na pół godziny. Zgodnie z protokołem szefowie państw i rządów udają się następnie, po audiencji, na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.
Do wizyty węgierskiego premiera w Watykanie dojdzie w czasie, gdy dyskutowana jest możliwość zorganizowania w Budapeszcie spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina.
Również 27 października Viktor Orban będzie rozmawiał z włoską premier Giorgią Meloni.
