Ut unum sint – „aby byli jedno”. W rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami brytyjski król Karol III został uhonorowany tytułem Królewskiego Konfratra. Uroczystość, w której uczestniczyła także królowa Kamila, stała się symbolem nadziei na pogłębienie więzi między Kościołem katolickim a Wspólnotą anglikańską.
Ceremonii przewodniczył opat Donato Ogliari w obecności kard. Jamesa Michaela Harveya, arcybiskupa Yorku Stephena Cottrella i moderator Kościoła Szkocji Rosie Frew. Brytyjscy Monarchowie przeszli przez Drzwi Święte, a towarzyszył im śpiew „Hosanna Synowi Dawida” w wykonaniu chóru Opactwa św. Pawła, kantorów kaplicy św. Jerzego w Windsorze i dzieci z królewskiej kaplicy św. Jakuba w Londynie.
Po modlitwie przy grobie Apostoła Pawła kard. Harvey przypomniał o historycznych więzach bazyliki z Anglią, sięgających spotkania Papieża św. Pawła VI z abp. Canterbury Michaelem Ramseyem w 1966 roku, które zapoczątkowało oficjalny dialog po raz pierwszy od czasów reformacji.
Jak podkreślił, tytuł Królewskiego Konfratra, nadany za aprobatą Papieża Leona XIV, jest znakiem „nadziei i gestem przyjęcia nie tylko monarchy, ale brata”.
„Aby byli jedno”
Król Karol zasiadł na specjalnie przygotowanym tronie z herbem królewskim i łacińskim napisem z Ewangelii św. Jana: Ut unum sint – „aby byli jedno”. Tron pozostanie w apsydzie bazyliki i będzie używany przez monarchę oraz jego następców.
Po odczytaniu deklaracji braterstwa przez opata Ogliarego i wymianie znaku pokoju zaśpiewano hymn „Excelsam Pauli gloriam”. Moderator Frew odczytała fragment z Listu do Efezjan, a abp Cottrell – z Ewangelii św. Jana, zawierający słowa widniejące na stalli monarchy.
Modlitwa za stworzenie
W modlitwie wiernych, prowadzonej przez kard. Vincenta Nicholsa, abp. Westminsteru, modlono się za „pasterzy Kościoła Bożego na całym świecie”, zwłaszcza Papieża Leona XIV, oraz za „rządców narodów”, w tym króla Karola. W duchu jego wizyty zanoszono też modlitwę „za stworzenie, aby jego wołanie zostało wysłuchane i chronione dla dobra przyszłych pokoleń”.
Muzyka i duch jedności
Na zakończenie zabrzmiało „Exultate Deo” Giovanniego Pierluigiego da Palestriny – w roku 500-lecia jego urodzin – oraz hymn „Chwała Najwyższemu w niebiosach” do słów św. Johna Henry’ego Newmana, który 1 listopada zostanie ogłoszony Doktorem Kościoła.
Uroczystość zamknęła sonata Edwarda Elgara, katolickiego kompozytora i Mistrza Muzyki Królewskiej. Po ceremonii monarchowie odwiedzili prywatnie bibliotekę klasztoru przy Bazylice św. Pawła za Murami.
maz/Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743998-krol-karol-iii-konfratrem-bazyliki-sw-pawla-za-murami
