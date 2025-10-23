W Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się dzisiaj historyczne wydarzenie, które nie miało miejsca od prawie 500 lat. Papież Leon XIV modlił się tam z brytyjskim królem Karolem III, który jest głową Kościoła anglikańskiego. Obecna była również małżonka monarchy, królowa Kamila.
Brytyjski król Karol III i jego małżonka królowa Kamila zostali dziś przyjęci przez papieża Leona XIV. Para królewska przybyła do Watykanu z oficjalną wizytą, w trakcie której wzięła udział we wspólnej modlitwie z Ojcem Świętym w Kaplicy Sykstyńskiej. To pierwsze takie wydarzenie od około 500 lat!
Uroczysta ceremonia
Wizyta odbywa się z okazji Roku Świętego i ma też na celu, jak zaznaczyła strona brytyjska, podkreślenie ciepłych relacji ekumenicznych między Kościołem Anglii, którego Karol III jest głową, a Kościołem katolickim.
Przyjazdowi brytyjskiego monarchy i jego małżonki do Pałacu Apostolskiego towarzyszył uroczysty ceremoniał, a także nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rejonie Watykanu.
Papież przyjął parę królewską w bibliotece Pałacu Apostolskiego. To ich pierwsze spotkanie od wyboru Leona XIV w maju.
Po tej rozmowie i wymianie prezentów król uda się na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem, a królowa zwiedzi w tym czasie Kaplicę Paulińską.
Kardynał Parolin jako pierwszy delegat papieża od prawie 500 lat uczestniczył w koronacji Karola III i Kamili w Opactwie Westminsterskim w 2023 roku.
W południe w Kaplicy Sykstyńskiej odbędzie się wydarzenie, jakie nie miało miejsca od czasu schizmy króla Anglii Henryka VIII w 1534 roku. Wtedy Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim i ogłosił się głową Kościoła anglikańskiego. Przyczyną był fakt, że papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z królową Katarzyną Aragońską, co było niezbędne, aby król mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy. W reakcji na krok króla papież ekskomunikował go, a Henryk VIII zerwał kontakty z papiestwem.
Modlitwa ekumeniczna
Dzisiejsza modlitwa ekumeniczna papieża Leona XIV i króla Karola III została uznana za wydarzenie historyczne i ważny krok we wzajemnych, dobrych relacjach. Główną intencją modlitwy była troska o środowisko naturalne, która bliska jest biskupowi Rzymu i monarsze. Śpiewały chóry papieski i królewski.
Modlitwę poprowadzili papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell.
Ekumeniczny charakter uroczystej modlitwy podkreśliła pieśń do słów świętego Ambrożego w tłumaczeniu świętego kardynała Johna Henry’ego Newmana, który jako anglikanin przeszedł na katolicyzm. 1 listopada papież ogłosi go Doktorem Kościoła.
