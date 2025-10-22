W toruńskim Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odbyły się uroczystości odpustowe z okazji 47. rocznicy inauguracji pontyfikatu papieża Polaka. Dzisiaj przypada też jego wspomnienie liturgiczne. „Kochani, nie poddajmy się żadnym diabelskim atakom, także na Jana Pawła II. Jak będą chcieli zniszczyć naród, najpierw będą niszczyli Kościół. Tak mówił wielki Prymas Tysiąclecia, bez którego chyba nie byłoby Jana Pawła II” - wskazał ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR. Podczas nabożeństwa homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki. „Postać naszego świętego rodaka i jego dziedzictwo staje się przedmiotem ataków i można powiedzieć, że prawda się obroni, ale obronić musimy ją my w sobie samych i wobec świata” - zaznaczył.
Podczas uroczystości zaprzysiężono nowych kandydatów do działającego w toruńskim sanktuarium Bractwa św. Jana Pawła II.
Szerzmy jego nauczanie!
Podczas nabożeństwa głos zabrał ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel Radia Maryja.
Dziękujemy Panu Bogu. Święty Jan Paweł II to nasz ukochany święty, ukochany nasz rodak, największy z rodu Słowian, Polaków, największy w świecie. Niedawno Prymas Czech, ksiądz kardynał Dominika Duka, mówił, że św. Jan Paweł II to jest taki papież jeden na tysiąc lat. Ja nie wiem, czy tylko na tysiąc. Tym bardziej cenimy go sobie wszyscy i kochajmy go. Kochani, nie poddajmy się żadnym diabelskim atakom, także na Jana Pawła II. Jak będą chcieli zniszczyć naród, najpierw będą niszczyli Kościół. Tak mówił wielki Prymas Tysiąclecia, bez którego chyba nie byłoby Jana Pawła II
— mówił.
Szerzmy jego nauczanie. Cieszę się, że będzie następne pasowanie do Bractwa św. Jana Pawła II, ale wszyscy powinniśmy głosić naukę Jana Pawła II, mówić o nim, poznawać jego osobowość, przekazywać następnym pokoleniom
— zaapelował ojciec Rydzyk.
Ataki na świętego Jana Pawła
Eucharystii przewodniczył metropolita lwowski i wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II, ks. abp Mieczysław Mokrzycki.
Nie można się oprzeć przekonaniu, że póki mieliśmy wśród nas tego zwiastuna pokoju, jakim był Ojciec Święty, niezwykle żywo doświadczaliśmy opieki Bożej i mocy ramienia Pana. Nie jest jednak tak, że dary Boże ograniczają się do nielicznych i do określonego czasu. One złożone są również w nas i dla nas. Potrzeba jednak wiary, by do nich dotrzeć i aby w nas zajaśniały całą swoją mocą. Jan Paweł II to człowiek, którego Kościół daje nam czcić jako świętego, to znaczy zwycięzcę, którego grzech nie wziął w niewolę. Kiedy staramy się objąć całe życie Karola Wojtyły, widzimy przede wszystkim człowieka wiary i miłości Boga, wielkiego szacunku do drugiego człowieka, miłośnika życia i wiedzy. Na tych głównych punktach polegała również jego świętość
— wskazał w homilii.
Wraz z miłością Boga szła cześć i nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Różaniec stał się umiłowaną modlitwą Karola Wojtyły. W każdy piątek ksiądz, biskup, a potem papież odprawiał drogę krzyżową. Przywiązanie w miłości do Boga otwierało go na drugiego człowieka. Nigdy nie przechodził obok nikogo obojętnie. Zawsze zauważył, pamiętał. Opowiadała mi pewna pani, która jako chórzystka często uczestniczyła w audiencjach środowych, że musiała mieć dłuższą przerwę z powodu choroby i operacji. Kiedy po ponad trzech miesiącach znów pojawiła się w auli Pawła VI, Ojciec Święty spojrzał na nią, zatrzymał się na chwilę i powiedział: Wróciłaś! Uśmiechnął się i poszedł dalej. Przez takie drobne, ludzkie gesty podnosił człowieka, budując w nim ducha. To może są drobne rzeczy, ale to one najlepiej pokazują wrażliwość. Dziś potrzeba i nam takiej wrażliwości
— zaznaczył.
Arcybiskup zauważył, że „człowiek, który poznaje prawdę, bywa jednak niewygodny, ponieważ zwykle zaczyna samodzielnie myśleć i czyniąc człowieka wolnym, ta sama prawda wyzwala go od zależności i podległości tym, którzy chcą narzucić określony sposób myślenia, ukierunkowany zwykle na czerpanie korzyści”.
Tak ukształtować świadomość ludzi i kulturę, aby nie myśleli samodzielnie – to cel wielu ideologii. Taki był komunizm, ale taki jest również dzisiejszy sposób formowania naszego światopoglądu. Jednym z zasadniczych sposobów dla osiągnięcia zamierzonego efektu jest ograniczenie dostępu do wiedzy. Z jednej strony człowiek myślący samodzielnie jest niejako skazany na samotność. Wówczas proponuje mu się, aby otworzył tylko drzwi do tego pomieszczenia, w którym myślenie i idee są wyznaczone przez innych. Czy starczy takiemu człowiekowi siły, aby nie porzucić prawdy w imię bycia z innymi? Z drugiej strony czyha niebezpieczeństwo poszukiwania prawdy tylko wysoko i daleko. Jednak Bóg, który jest prawdą, jest na wyciągnięcie ręki, bo jego obraz jest w człowieku i stworzeniu
— wskazał.
W życiu Papieża Polaka wypełniają się jako fundament jego wielkości i świętości trzy filary. Są nimi miłość Boga, miłość człowieka oraz miłość nauki i piękna, w którym przejawia się jego prawda. Postać naszego świętego rodaka i jego dziedzictwo staje się przedmiotem ataków i można powiedzieć, że prawda się obroni, ale obronić musimy ją my w sobie samych i wobec świata. W przeciwnym razie stajemy się bezbarwnym, ciemnym tłumem, który w milczeniu patrzy, jak to, co jest najcenniejsze, zostaje skazane na zapomnienie i zasypanie w grobie. Jeśli nie my, to kamienie wołać będą, jak nie utracić dziedzictwa tego pontyfikatu
— mówił.
Niezwykły dar
W trakcie uroczystości odpustowych abp Mieczysław Mokrzycki przekazał na ręce dyrektora Radia Maryja niezwykły dar: koszulę i spinki świętego Jana Pawła II.
Bardzo się cieszę, że chciał przyjąć zaproszenie wspaniały kapłan, biskup, przyjaciel Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup jest świadkiem najbliższym Jana Pawła II. Cały czas mieszkał z nim, był przy nim, służył mu, a później Benedyktowi XVI, także wiele możemy się nauczyć od Księdza Arcybiskupa
— mówił o arcybiskupie o. Tadeusz Rydzyk.
