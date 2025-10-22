Leon XIV podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra pozdrowił Polaków, przypominając o apelu Jana Pawła II, aby otworzyć drzwi Chrystusowi.
Audiencja odbyła się w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II i kilka dni po 47. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.
Serdecznie pozdrawiam Polaków, zwłaszcza grupy adoracyjne przybyłe na Jubileusz, oraz delegację Archidiecezji Białostockiej, która przywiozła kamień węgielny pod Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
— mówił Leon XIV.
Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Dokładnie 47 lat temu, na tym Placu, wzywał on świat, by otworzył się na Chrystusa. Ten apel jest aktualny również dzisiaj: wszyscy jesteśmy wezwani, aby uczynić go naszym. Z serca wam błogosławię!
— dodał Papież.
Kamień węgielny pod muzeum bł. ks. Jerzego
W audiencji uczestniczyło ponad 20 zorganizowanych grup pielgrzymów z Polski, wśród nich Pielgrzymi z Archidiecezji Białostockiej, z Abpem Metropolitą Józefem Guzdkiem i delegacja województwa podlaskiego, Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro, oraz rodzina bł. ks. Jerzego.
Przybyli oni z prośbą o pobłogosławienie przez Ojca Świętego kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach.
