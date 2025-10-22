Świat chrześcijański podzielony bardziej niż kiedykolwiek. Jedność budowana na prawdzie czy konsensusie?

Słowem, które od kilkudziesięciu lat robi zawrotną karierę w świecie chrześcijańskim, jest ekumenizm. Nie sposób zliczyć wszystkich poświęconych mu nabożeństw, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów czy spotkań organizowanych przez podzielonych między sobą wyznawców Chrystusa. Wydawać by się mogło, że skoro tyle czasu i energii przeznacza się na promowanie zjawiska, za którym kryje się pragnienie jedności chrześcijan, to dziś powinniśmy być bliżej takiego zjednoczenia niż jeszcze kilka dekad temu. A jednak ekumena chrześcijańska jest obecnie bardziej podzielona niż kiedykolwiek. I nie mówimy tu tylko o protestantyzmie, w którym poszczególne denominacje liczy się w dziesiątkach tysięcy, a ich liczba stale rośnie…

Pęknięte prawosławie

Przede wszystkim wielki rozłam dzieli wspólnotę…

Autor

Zdjęcie Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

Powiązane tematy

