Podczas spotkania z pielgrzymami w Rzymie Papież Leon XIV wezwał wiernych do codziennej modlitwy różańcowej oraz odwagi w wyznawaniu wiary. Przypomniał przykłady nowych świętych - Bartłomieja Longo, Piotra To Rota i Ignacego Maloyana - którzy swoim życiem pokazali, że miłość do Chrystusa i wierność Ewangelii są silniejsze niż prześladowania i cierpienie. „Kontemplując tajemnice Chrystusa oczami Maryi, dzień po dniu przyswajamy Ewangelię i uczymy się ją praktykować” - powiedział Ojciec Święty
Nawrócony święty
Leon XIV przypomniał, że św. Bartłomiej Longo, apostoł Różańca i twórca sanktuarium w Pompejach, przeżył w swym życiu głęboką przemianę:
Nawrócony z życia dalekiego od Boga, poświęcił całą swoją energię na dzieła miłosierdzia cielesnego i duchowego, promując wiarę w Chrystusa i miłość do Maryi poprzez miłość do sierot, ubogich i zdesperowanych.
Pierwszy święty Papuas, obrońca wiary i małżeństwa
Zwracając się do pielgrzymów z Papui-Nowej Gwinei Papież zachęcił do naśladowania św. Piotra To Rota, pierwszego Papuasa zaliczonego w poczet świętych. Jest on, jak stwierdził, inspirującym przykładem niezłomności i mocy w głoszeniu Ewangelii w obliczu trudności i zagrożenia prześladowaniami. Jako katechista kontynuował swą apostolską posługę, pomimo zakazu ze strony japońskich okupantów. Stanowczo bronił świętości małżeństwa, kiedy przywrócono poligamię.
Jak św. Piotr To Rot, brońmy prawd wiary
Leon XIV przytoczył też jego słowa wypowiedzianych już pośród prześladowań:
To dla nas bardzo zły czas i wszyscy się boimy. Ale Bóg, nasz Ojciec, jest z nami i troszczy się o nas. Musimy modlić się i prosić Go, aby zawsze był z nami.
Papież prosił wszystkich, aby przykład św. Piotra To Rota zachęcał ich „do obrony prawd wiary, nawet kosztem osobistego poświęcenia, i do nieustannego powierzania się Bogu w naszych próbach”.
Proponowano mu wolność w zamian za wiarę, wybrał Pana
O heroicznej wierności pośród prześladowań Ojciec Święty mówił też w słowie do Ormian, którzy przybyli do Rzymu na kanonizację bp. Ignacego Maloyana, który zginął podczas zagłady Ormian w 1915 r. Podkreślił, że był on pasterzem według serca Chrystusa i w czasach wielkich trudności nie opuścił powierzonych mu ludzi, lecz zachęcał ich do wytrwania w wierze. Kiedy zaproponowano mu, by wyrzekł się wiary w zamian za wolność, nie wahał się wybrać swojego Pana, za cenę własnego życia.
To sprawia, że z czułością myślę o narodzie ormiańskim, który wykuwa krzyż w kamieniu jako znak swojej wiary, mocnej i solidnej jak skała
— powiedział Leon XIV.
Papież pozdrowił też Wenezuelczyków, którzy świętują w Rzymie kanonizację Józefa Grzegorza Hernándeza i Carmen Rendiles. Zachęcił ich by od nowych świętych uczyli, jak żyć na co dzień wiarą, nadzieją i miłością.
Krzysztof Bronk/Vatican News
