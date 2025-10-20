W przypadającą 1 listopada w Kościele katolickim uroczystość Wszystkich Świętych katolik ma obowiązek uczestniczenia w Mszy w świątyni lub na cmentarzu. W związku z tym, że Dzień Zaduszny wypada w niedzielę 2 listopada także i tego dnia wierni mają obowiązek być na eucharystii.
Kościół katolicki 1 listopada dziękuje Bogu za wszystkich świętych wyniesionych na ołtarze, jak i tych, którzy osiągnęli zbawienie, a nie zostali beatyfikowani. Wierni przypominają sobie o własnym powołaniu do świętości.
Jest to jedno z pięciu wskazanych przez Konferencję Episkopatu Polski świąt kościelnych (Kodeks prawa kanonicznego wymienia więcej), które wierni w naszym kraju są zobowiązani obchodzić. Oznacza to, że 1 listopada osoby ochrzczone mają obowiązek uczestniczenia w Mszy świętej. Mogą to uczynić w świątyni lub na cmentarzach.
Z kolei 2 listopada w Kościele katolickim jest Dzień Zaduszny. W tym roku przypada w niedzielę, czyli w dzień, w którym Kościół wspomina zmartwychwstanie Chrystusa. Oznacza to, że każdy wierny ma obowiązek w tym roku także 2 listopada uczestniczyć w Mszy.
Mimo że będzie to niedziela, Msze święte odprawia się z formularza za Wszystkich Wiernych Zmarłych, zaś liturgię godzin odmawia się z niedzieli
— powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.
Dodał, że tego dnia każdy kapłan może odprawić trzy Msze święte według trzech różnych formularzy mszalnych.
W czasie liturgii odmawia się Credo („Wierzę w Boga”), a także jedną z prefacji (modlitw – PAP) o zmarłych. Nie stosuje się Modlitwy Eucharystycznej IV lub V, a także modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania
— powiedział ks. Gęsiak.
Wyjaśnił, że „jeżeli kapłan odprawia trzy Msze święte, to drugą – w intencji wszystkich zmarłych, a trzecią w intencji poleconej przez Ojca Świętego”.
Za zmarłych Kościół katolicki szczególnie modli się 2 listopada w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.
Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego poza modlitwą dusze zmarłych można wesprzeć poprzez uczynki miłości, praktykę postu, ofiarowanie w ich intencji codziennego cierpienia, trudności czy choroby.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743607-zbliza-sie-uroczystosc-wszystkich-swietych-kiedy-na-msze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.