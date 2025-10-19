Kościół katolicki ma siedmioro nowych świętych: z Armenii, Włoch, Wenezueli i Papui-Nowej Gwinei. Mszy kanonizacyjnej w Watykanie przewodniczył dziś papież Leon XIV. Mówił, że nowi święci nie byli bohaterami czy orędownikami jakiejś idei, lecz „autentycznymi mężczyznami i kobietami”, to „wierni przyjaciele Chrystusa”. „Nie ma płaczu, którego Bóg by nie pocieszył; nie ma łzy, która byłaby daleka od jego serca. Pan nas wysłuchuje” - powiedział Ojciec Święty.
Świętymi zostali błogosławieni: ormiańskokatolicki arcybiskup- męczennik Ignazio Choukrallah Maloyan(1869-1915), zamordowany podczas masakr ludności ormianskiej na terenie Imperium Osmańskiego, Peter To Rot(1912-1945) – męczennik, katechista z Nowej Gwinei, włoskie zakonnice: Vincenza Maria Poloni(1802-1855)i Maria Troncatti (1883-1969), zakonnica z Wenezueli Maria Carmen Rendiles Martínez (1903- 1977), wenezuelski lekarz Jose Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919) i włoski tercjarz dominikański Bartolo Longo (1841-1926) - nawrócony na chrześcijaństwo były kapłan satanistyczny.
Dzisiaj staje przed nami siedmioro świadków, nowych świętych i nowe święte, którzy dzięki łasce Bożej podtrzymywali płonącą pochodnię wiary, a nawet sami stali się pochodniami zdolnymi do szerzenia światła Chrystusa
— powiedział papież Leon XIV w homilii podczas Mszy św. kanonizacyjnej na placu Świętego Piotra w Watykanie.
W porównaniu z wielkimi dobrami materialnymi i kulturowymi, naukowymi i artystycznymi, wiara przewyższa je nie dlatego, że są one godne pogardy, lecz dlatego, że bez wiary tracą sens
— Podkreślił papież.
Nie ma płaczu, którego Bóg by nie pocieszył; nie ma łzy, która byłaby daleka od jego serca. Pan nas wysłuchuje, bierze nas w ramiona takimi, jakimi jesteśmy, aby przemienić nas na swoje podobieństwo. Kto natomiast odrzuca miłosierdzie Boże, pozostaje niezdolny do miłosierdzia wobec bliźniego. Kto nie przyjmuje pokoju jako daru, nie będzie umiał obdarzać pokojem
— mówił Leon XIV.
Na Mszy św. było około 55 tysięcy wiernych z wielu krajów. Obecny był prezydent Włoch Sergio Mattarella.
Męczennicy - wierni przyjaciele Chrystusa
Zaznaczył, że wiara podtrzymuje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości wyzwalając od fatalizmu.
Kiedy słyszymy wołanie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, czy jesteśmy świadkami miłości Ojca, tak jak Chrystus był nim dla wszystkich?
— zachęcił do refleksji papież.
On jest pokornym, który wzywa tyranów do nawrócenia, sprawiedliwym, który czyni nas sprawiedliwymi, jak świadczą o tym nowi święci dzisiejszego dnia: nie bohaterowie czy orędownicy jakiejś idei, lecz autentyczni mężczyźni i kobiety
— zaznaczył.
Papież przywołał sylwetki nowych świętych.
Ci wierni przyjaciele Chrystusa są męczennikami ze wzglądu na swoją wiarę, jak biskup Ignazio Choukrallah Maloyan i katechista Pietro To Rot; są ewangelizatorami i misjonarzami, jak siostra Maria Troncatti; są charyzmatycznymi założycielkami, jak siostra Vincenza Maria Poloni i siostra Carmen Rendiles Martinez; ze swoimi sercami żarliwymi pobożnością są dobroczyńcami ludzkości, jak Bartolo Longo i José Gregorio Hernández Cisneros
— powiedział Ojciec Święty.
Niech ich wstawiennictwo wspiera nas w próbach, a ich przykład niech będzie dla nas inspiracją we wspólnym powołaniu do świętości
— prosił Leon XIV.
