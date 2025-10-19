Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w dzisiejszej Mszy Świętej w 41. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a po niej złożył wieniec na jego grobie. Bez tej ofiary nie byłoby naszej wolności - ocenił we wpisie na X. Pamięć ks. Popiełuszki uczczono też na Białostocczyźnie, skąd pochodził.
Żyć w prawdzie, żyć dla prawdy i dla prawdy umrzeć – to trzy najtrudniejsze drogi. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan »Solidarności«, duchowny niezłomny, przeszedł je wszystkie. Nie uląkł się komunistycznej dyktatury i nie wycofał w godzinie próby
— napisał w niedzielę prezydent na X.
Dziś, stojąc nad Jego grobem, można tylko skłonić głowę, mówiąc - dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności
— dodał.
Centralne obchody 41. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
Nawrocki w przypadającym w niedzielę Narodowym Dniu Pamięci Duchownych Niezłomnych, obchodzonym w rocznicę męczeńskiej śmierci kapłana wziął udział w porannej Mszy św. w jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu - kościele św. Stanisława Kostki, a po niej - w asyście wojskowej - złożył wieniec na płycie grobu ks. Popiełuszki.
Dziś, w 41. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w sposób szczególny brzmią słowa „zło dobrem zwyciężaj”. To przesłanie z Listu św. Pawła do Rzymian towarzyszyło posłudze Błogosławiongo ks. Jerzego - Duchownego Niezłomnego. Zawsze blisko ludzi, zawsze z potrzebującymi, sprzeciwiając się komunistycznej dyktaturze - nie bacząc na grożące mu konsekwencje. Zginął za nas i dla nas, byśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Bóg zapłać za Twą ofiarną posługę, Błogosławiony ks. Jerzy!
— napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP Karola Nawrockiego.
W uroczystościach wraz z prezydentem wziął udział minister Adam Andruszkiewicz.
Dziś z Prezydentem Karolem Nawrockim uczciliśmy pamięć zamordowanego przez komunistów, bł. ks. Jerzego Popiełuszki - wielkiego syna podlaskiej ziemi, który oddał życie za Boga i Ojczyznę. Pamiętamy!
— podkreślił.
Dziś o godz. 17 w ramach centralnych obchodów 41. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana ludzi pracy Mszę Św. celebrowaną z balkonu żoliborskiego kościoła poprowadzi metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Po niej o godz. 20. rozpocznie się - połączone z nabożeństwem różańcowym młodzieżowe - czuwanie, podczas którego rozważania będą pochodziły z ostatniego przed śmiercią bł. ks. Jerzego różańca w Bydgoszczy.
Wspomnienie ks. Jerzego
Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na ziemi białostockiej. Po powstaniu Solidarności stał się jej duchowym przywódcą. Był także duszpasterzem krajowym ludzi pracy i służby zdrowia.
Od kwietnia 1982 r. w ostatnie niedziele miesiąca w żoliborskim kościele celebrował Msze Św. za Ojczyznę, gromadząc tłumy wiernych oraz skupiając rozbite w stanie wojennym środowisko „Solidarności”. Liturgie stały się symbolem i manifestacją wolności. Wygłaszane w czasie eucharystii homilie były kolportowane w całej Polsce. Kapelana ludzi pracy uprowadzili, a następnie bestialsko zamordowali 41 lat temu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Pogrzeb ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r. i zgromadził około miliona osób. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył duchownego do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem „Solidarności”.
W 2018 roku Sejm ustanowił 19 października Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych - święto państwowe „w hołdzie Duchownym Niezłomnym – bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743551-prezydent-zlozyl-wieniec-na-grobie-ks-jerzego-popieluszki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.