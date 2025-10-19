Pod hasłem „Sursum Corda! – W górę serca!” przeszedł w Warszawie III Narodowy Marsz Papieski. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w bazylice pw. Świętego Krzyża, skąd uczestnicy udali się na plac Zamkowy. Prezydent Karol Nawrocki jest honorowym patronem marszu.Data wydarzenia nie jest przypadkowa - 19 października to Dzień Kapłanów Niezłomnych i zarazem 41. rocznica uprowadzenia i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Z kolei 3 dni wcześniej, bo 16 października, upamiętnialiśmy 47. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Tron Piotrowy.
Przemarsz Krakowskim Przedmieściem ma przypomnieć nauczanie Jana Pawła II o wartości i świętości życia.
Profetyczne przesłanie papieża może dziś, pośród zamętu i pułapek współczesnego świata, prowadzić nas prostą drogą
— przekonywali organizatorzy - Centrum Życia i Rodziny.
Ich zdaniem w przestrzeni publicznej trwają próby podważenia świętości Jana Pawła II i jego zasług dla Kościoła i Polski, dlatego marsz ma być świadectwem ufności wobec papieża.
Za bardzo ściszyliśmy głos w narracji zapraszającej do schedy po Janie Pawle II. Brakiem zdecydowanej reakcji na ataki na Papieża pozwoliliśmy na wzbudzenie nieufności i nienawiści do katolickiej wiary i Kościoła, zwłaszcza wśród najbardziej bezbronnego młodego pokolenia
— ocenili organizatorzy. Przypomnieli, że jego dokonania „prowadzą nas na drodze wiary i miłości Ojczyzny”.
„Niesiemy ze sobą nadzieję”
Pierwszy marsz w 2023 r. był wyrazem naszej wdzięczności Janowi Pawłowi II za to, co nam zostawił, za całe jego dziedzictwo i życie. Został on wówczas zorganizowany w związku z atakami, które w niego uderzały, bezpodstawnymi oskarżeniami. I od tamtej pory staramy się, żeby to było wydarzenie cykliczne
— powiedziała wczoraj w rozmowie z portalem wPolityce.pl Małgorzata Żaryn, inicjator marszu.
Wyruszamy spod bazyliki Św. Krzyża, po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 13. Do Placu Zamkowego i kolumny Zygmunta III Wazy dotrzemy w okolicach godziny 16:30. Niesiemy ze sobą nadzieję, że takie wydarzenia będą przywracały należne św. Janowi Pawłowi II miejsce w naszej historii i naszej rzeczywistości
— podkreśliła.
Uczestnicy Marszu w drodze słuchali słów św. Jana Pawła II odczytywanych przez aktorów. Nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni religijnych i patriotycznych - od „Bogurodzicy”, „Roty”, „Z dawna Polski tyś Królową” po „Barkę” i „Abba, Ojcze”.
