Mszą Świętą o godzinie 13:00 w Bazylice Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpocznie się dziś III Marsz Papieski. Po Mszy Świętej, o godzinie 14:00, uczestnicy wyruszą w kierunku Placu Zamkowego, gdzie uroczystość będzie kontynuowana pod Kolumną Zygmunta. Patronat Honorowy nad tegorocznym Marszem Papieskim objął Prezydent RP Karol Nawrocki. Data wydarzenia nie jest przypadkowa - 19 października to Dzień Kapłanów Niezłomnych i zarazem 41. rocznica uprowadzenia i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Z kolei 3 dni wcześniej, bo 16 października, upamiętnialiśmy 47. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Tron Piotrowy.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Małgorzata Żaryn: III Marsz Papieski to przywracanie należnego św. Janowi Pawłowi II miejsca w naszej rzeczywistości
W Warszawie już po raz trzeci odbywa się Narodowy Marsz Papieski.
Pierwszy marsz w 2023 r. był wyrazem naszej wdzięczności Janowi Pawłowi II za to, co nam zostawił, za całe jego dziedzictwo i życie. Został on wówczas zorganizowany w związku z atakami, które w niego uderzały, bezpodstawnymi oskarżeniami. I od tamtej pory staramy się, żeby to było wydarzenie cykliczne
— powiedziała wczoraj w rozmowie z portalem wPolityce.pl Małgorzata Żaryn, inicjator marszu.
Wyruszamy spod bazyliki Św. Krzyża, po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 13. Do Placu Zamkowego i kolumny Zygmunta III Wazy dotrzemy w okolicach godziny 16:30. Niesiemy ze sobą nadzieję, że takie wydarzenia będą przywracały należne św. Janowi Pawłowi II miejsce w naszej historii i naszej rzeczywistości
— podkreśliła.
W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Sursum corda!”.
Nauczanie papieża Polaka potrzebne dziś bardziej niż za jego pontyfikatu?
Uczestnicy Marszu będą w drodze słuchać słów św. Jana Pawła II odczytywanych przez aktorów. Nie zabraknie wspólnego śpiewania pieśni religijnych i patriotycznych - od „Bogurodzicy”, „Roty”, „Z dawna Polski tyś Królową” po „Barkę” i „Abba, Ojcze”. Marsz o godzinie 14:00 otworzy jego inicjatorka, pani Małgorzata Żaryn.
Pragniemy przypomnieć jego bogate nauczanie o wartości i świętości życia, które teraz jest potrzebne nawet bardziej niż w latach jego pontyfikatu. Profetyczne przesłanie papieża może dziś, pośród zamętu i pułapek współczesnego świata, prowadzić nas prostą drogą
— czytamy na stronie wydarzenia.
CZYTAJ TAKŻE:
-TYLKO U NAS. Polsko, Sursum Corda! Małgorzata Żaryn zaprasza na Narodowy Marsz Papieski. Już 19 października o godzinie 13:00
-Trzeba dać świadectwo! III Narodowy Marsz Papieski przejdzie 19 października ulicami Warszawy. „Idziemy po raz trzeci w duchu wiary”
aja/marszpapieski.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743539-juz-dzis-o-1400-iii-narodowy-marsz-papieski-w-warszawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.