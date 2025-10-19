Arcybiskup Jacques Mourad - syryjskokatolicki metropolita Hims, który był więziony i torturowany przez dżihadystów, powiedział PAP, że gorsza od cierpienia fizycznego była udręka psychiczna, jaką przeżył wtrącony do więzienia ze swoimi parafianami. Podkreślił, że przebaczył swoim oprawcom. Wczoraj syryjski duchowny otrzymał nagrodę Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Ceremonia odbyła się w Watykanie.
W maju 2015 roku bojownicy Państwa Islamskiego uprowadzili abp. Jacques Mourad z klasztoru. Przez pięć miesięcy był więziony i poddawany psychicznym oraz fizycznym torturom. Wielokrotnie grożono mu śmiercią i żądano wyrzeczenia się wiary, także inscenizując jego egzekucję.
Przeżył dzięki pomocy osób, zwłaszcza muzułmanów, którym wcześniej udzielił wsparcia.
W 2023 roku Synod Biskupów Syryjskiego Kościoła Katolickiego wybrał go na arcybiskupa Hims, a papież Franciszek zatwierdził tę nominację. Jako metropolita działa na rzecz dialogu i pojednania. Arcybiskup Mourad, zapytany o to, czy po niewoli i torturach, jakie przeszedł, łatwo jest przebaczyć.
Oczywiście. Ja przebaczyłem. Dla nas wiara chrześcijańska jest historią zbawienia, życia, a przebaczenie jest absolutnie pierwszym krokiem, jest sercem świadectwa wiary
— powiedział kapłan.
Ktoś, kto nie umie przebaczać, nie ma prawdziwej wiary chrześcijańskiej
— dodał abp Mourad, który odpowiedział także na pytanie, czym mogli się kierować dżihadyści, którzy dopuszczali się okrutnych zbrodni
Każdy ma swoją historię cierpienia. Ale ja nie mogę zrozumieć nienawiści i przemocy ze strony kogoś, kto nie cierpiał i nie miał okazji pojąć sensu życia. Natomiast w przypadku kogoś, kto dorasta w środowisku, gdzie panuje niesprawiedliwość, rezultat może być właśnie taki - człowiek staje się niesprawiedliwy i okrutny, stosuje przemoc
— powiedział metropolita Hims.
Poznał Jana Pawła II
Poproszony o opisanie najgorszego dnia swojej niewoli, metropolita Hims wyjaśnił, że najtrudniejsze do zniesienia nie były cierpienia fizyczne, ale psychiczne.
To był dzień, w którym przewieźli mnie z miasta Rakka do więzienia niedaleko Palmyry, w którym przetrzymywali wszystkich moich parafian. Ten moment był dla mnie najtrudniejszy, psychicznie straszliwie bolesny, bo nie spodziewałem się, że zobaczę tam moich parafian w tej potwornej sytuacji udręk i cierpienia. W tym więzieniu było 250 chrześcijan, także dzieci i kobiety. Przeżyłem szok, przez dwa dni nie byłem w stanie mówić
— opowiedział kapłan.
Arcybiskup Mourad wspomniał również, że poznał Jana Pawła II podczas jego wizyty w Syrii w 2001 roku.
Poznałem polskiego papieża podczas Mszy, którą odprawiał w nuncjaturze apostolskiej w Damaszku. Pamiętam dobrze, że w czasie tej Mszy modliliśmy się o inny świat
— dodał.
Samarytanin
Arcybiskup Mourad urodził się w 1968 roku w Aleppo w Syrii. Wstąpił do wspólnoty monastycznej klasztoru św. Mojżesza Abisyńskiego. Klasztor ten na nowo ożył w latach 80. XX wieku dzięki zaangażowaniu włoskiego jezuity Paolo Dall’Oglio, który zaginął w Syrii w 2013 roku porwany przez dżihadystów. Wspólnota w klasztorze działa na rzecz dialogu międzyreligijnego i braterstwa.
Jacques Mourad w 1993 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez kilkanaście lat posługi był związany z klasztorem św. Eliasza niedaleko Hims, gdzie był przeorem i proboszczem miejscowej parafii. Prowadził działalność charytatywną i społeczną, pomagał uchodźcom i osobom poszkodowanym podczas wojny w Syrii. Organizował dostawy wody i prądu, pomagał w uprawie ziemi i pracował na rzecz dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.
