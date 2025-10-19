Dziś odbywa się doroczne liczenie wiernych Kościoła katolickiego zobowiązanych do uczestnictwa w Mszy świętej i przystępujących do komunii. Badanie odbywa się we wszystkich parafiach kraju.
Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października.
W tym roku zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) zaplanowano na niedzielę 19 października – poinformowała archidiecezja warszawska.
Dominicantes i communicantes
Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia” Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2023 podał, że wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wynosił 29,2 proc. (2022 – 29,5 proc., 2021 – 28,3 proc.), a wskaźnik communicantes (przyjmujących komunię) – 14,2 proc. (2022 – 13,9 proc., 2021 r. – 12,9 proc.).
Najwyższy wskaźnik communicantes w 2023 r. zanotowano w diecezji tarnowskiej – 24,4 proc. (2022 – 25,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej – 21,1 proc. (2022 r. – 19,6 proc.) i białostockiej – 20,01 proc. (2022 – 20,5 proc.). Z kolei najniższy – w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej – po (8,5 proc.).
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.
