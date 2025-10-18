Nowy biskup elbląski Wojciech Skibicki zapowiedział, że chce, by Kościół był bliżej ludzi i wychodził do tych, którzy szukają Boga. Podczas ingresu podkreślił, że jego posługa będzie oparta na relacjach, zaufaniu i otwartości wobec osób duchowo zagubionych.
Formalny zarząd nad diecezją bp Skibicki odebrał wczoraj.
Jestem u siebie i tak się czuję
— powiedział w homilii bp Skibicki i przypomniał, że diecezja elbląska powstała w 1992 roku. W elbląskiej katedrze nowy biskup diecezji przyjął święcenia diakonatu, kapłańskie, biskupa pomocniczego i biskupa elbląskiego.
Bp Skibicki: Jestem stąd
Znacie mnie jako księdza, kolegę, mamy ze sobą relacje. Na tych relacjach będę opierał się w swojej biskupiej posłudze
— mówił bp Skibicki do księży i wiernych zgromadzonych w katedrze. Podkreślał, że działalność każdego człowieka, który w swoim środowisku świadczy o Bogu jest dziś cenna i potrzebna, bo wielu ludzi „cierpi na duchowy niedostatek” co nie znaczy, że w życiu materialnym tym ludziom źle się powodzi.
Chcę prowadzić do Boga ludzi, którzy są zaradni w sprawach życiowych ale błądzą w sprawach duchowych
— mówił bp Skibicki. Apelował do kapłanów:
Musimy wyjść poza ramy swych budynków i naszych bezpiecznych struktur, by spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami.
Podkreślał, że wyjście do ludzi cierpiących duchowo i poszukujących Boga to zadanie elbląskiego kościoła.
Nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi przekazując gratulacje nowemu biskupowi elbląskiemu powiedział, że ma nadzieję, że będzie on współpracował z ustępującym bp. Jackiem Jezierskim, który „nadal będzie ofiarował swoją modlitwę, posługę kapłańską i mądre rady, bo ojciec nigdy nie przestaje być ojcem”.
List od prezydenta Nawrockiego
Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Tomasz Obszański odczytał list, w którym życząc sukcesów i pomyślności w kierowaniu diecezją prezydent nawiązał do tego, że bp. Skibicki „jest synem elbląskiej ziemi”.
Mi też jest bardzo bliska ziemia elbląska, gdzie prowadziłem przed laty badania naukowe
— napisał Nawrocki.
Ingres biskupa rozpoczął się od ucałowania przez Wojciecha Skibickiego relikwiarza z relikwiami Krzyża Świętego. Relikwiarz ten wykonano ok. 1400 roku, zgodnie z tradycyjnym przekazem, znajdują się w nim kawałki Krzyża Św. podarowane przez cesarza rzymskiego Fryderyka II Hohenstaufa wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Hermannowi von Salza. Relikwiarz ten od zawsze związany jest z Elblągiem, początkowo był na elbląskim zamku krzyżackim, a po zdobyciu zamku przez mieszczan elbląskich w 1454 roku relikwiarz został przeniesiony do kościoła św. Mikołaja, gdzie pozostaje do dziś.
Historia biskupa Skibickiego
Bp Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie, maturę zdawał w Malborku. Studiował teologię w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 r. w Elblągu z rąk pierwszego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Doktorat z zakresu liturgiki obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2003 r. i przedmiot ten wykładał w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie, a od 2004 do 2016 r. był wicerektorem seminarium elbląskiego.
W latach 2006-2015 bp Skibicki był korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej i rzecznikiem prasowym diecezji (2009-2019).
W 2019 r. papież Franciszek powołał go na urząd biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2019 r. w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Papież Leon XIV powołał go na urząd biskupa elbląskiego 13 września 2025 r.
Bp Skibicki jest czwartym w kolejności biskupem diecezji elbląskiej.
Zawołanie biskupie Wojciecha Skibickiego brzmi: „Ewangelia źródłem radości”.
Diecezja elbląska liczy 420 tys. wiernych. Pracuje w niej 268 kapłanów diecezjalnych i 70 księży zakonnych oraz 12 stałych diakonów.
W ingresie w Elblągu uczestniczyli biskupi z Gdańska, Olsztyna, Ełku, Włocławka, Łowicza i Łodzi oraz emerytowani biskupi elbląscy, a także biskup kościoła grecko-katolickiego Arkadiusz Trochanowski.
