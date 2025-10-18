Język polski znalazł się w gronie siedmiu głównych języków komunikacji medialnej Watykanu. Decyzja ta to wyraz uznania dla dynamicznego rozwoju polskiej redakcji Vatican News, której treści docierają dziś do milionów odbiorców na całym świecie, zapewniając wiernym w Polsce bezpośredni dostęp do informacji z Watykanu.
Pół miliarda wyświetleń i rosnący zasięg
Zmiana nastąpiła z dniem 1 października tego roku. Decyzja ta została oparta na konkretnych danych. W pierwszym półroczu 2025 roku materiały Vatican News w języku polskim osiągnęły aż pół miliarda wyświetleń w mediach. Dodatkowo, Polska Sekcja Radia Watykańskiego i portalu Vatican News oraz redakcja L’Osservatore Romano spełniają wszystkie kryteria obowiązujące dla głównych języków: codziennie publikują pełnowartościowe materiały informacyjne, redagują miesięcznik papieski w języku polskim oraz tłumaczą wszystkie transmisje papieskie na język polski.
Warto również podkreślić, że liczba stacji radiowych współpracujących z polskojęzyczną sekcją Radia Watykańskiego wzrosła z 26 do ponad 50. Znacznie zwiększył się także zasięg mediów społecznościowych: Facebooka, X, Instagrama oraz YouTube’a.
Uznanie dla rezultatów pracy redakcji
Nowe pozycjonowanie języka polskiego na Vatican News stanowi uznanie dla znaczących rezultatów osiągniętych dzięki pracy redakcji, która unowocześniła programy, serwisy informacyjne oraz obecność w mediach społecznościowych, z powodzeniem udostępniając nasze treści na setkach różnych platform internetowych i radiowych
— stwierdza Dyrektor ds. redakcyjnych mediów watykańskich Andrea Tornielli.
Wdzięczność dla Konferencji Episkopatu Polski
Jesteśmy wdzięczni Konferencji Episkopatu Polski za wsparcie, jakiego nieustannie udziela naszej pracy, abyśmy mogli nadal nieść słowo Papieża i działalność Stolicy Apostolskiej w każdy zakątek świata, wyrażając się – na ile to możliwe – w językach ojczystych poszczególnych narodów, a także zbierając wiadomości o działalności Kościołów, by następnie dzielić się nimi w naszych kanałach
— dodaje Tornielli.
Wychwytywanie potrzeb odbiorców
Język polski odgrywał i nadal odgrywa niezwykle ważną rolę w mediach watykańskich – podkreśla Massimiliano Menichetti, zastępca dyrektora ds. redakcyjnych i szef Radia Watykańskiego – Vatican News – zarówno ze względu na korzenie wiary zachowane w latach totalitaryzmów, jak i z powodu więzi z postacią św. Jana Pawła II, a także dzięki zdolności do wychwytywania potrzeb czytelników i słuchaczy w obecnym czasie szybkich przemian geopolitycznych, społecznych i kulturowych. Dziś kluczowe jest, aby umieć nieść i komunikować piękno słowa Chrystusa wszystkim – młodym i starszym.
Zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm
Wskazuje na rozwój redakcji polskiej w ostatnim czasie.
Redakcja języka polskiego w ostatnich latach bardzo się rozwinęła dzięki intensywnej pracy dziennikarskiej, która potrafiła tworzyć synergie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszego środowiska medialnego, podejmując nowe wyzwania i obszary komunikacji. Zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm przyczyniły się do budowania komunikacji w duchu komunii, która ma na celu nie tylko informowanie, ale także bycie żywym narzędziem świadectwa i ewangelizacji w międzynarodowej przestrzeni medialnej
— dodaje Massimiliano Menichetti.
Co to oznacza dla Kościoła w Polsce?
Dla wiernych w Polsce i Polonii to znaczący krok, bowiem informacje o nauczaniu i działalności papieża Leona XIV będą dostępne w języku polskim na bieżąco i w najwyższej jakości. Ponadto dokumenty papieskie i Stolicy Apostolskiej będą publikowane w języku polskim systematycznie oraz w pełnej wersji. Warto także dodać, że najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła w Polsce będą szeroko udostępniane globalnej społeczności Kościoła, co zwiększa ich zasięg i znaczenie.
Widżet Vatican News – nowoczesne i proste narzędzie dla diecezji i parafii
Prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini skierował słowa podziękowania do biskupów i księży, którzy już umieścili specjalny widżet informacyjny Vatican News na stronach internetowych diecezji i parafii. Dzięki temu narzędziu aktualności z Watykanu trafiają automatycznie na lokalne witryny, bez konieczności ręcznej publikacji.
Przypominamy – dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z tej możliwości – że widżet jest bezpłatny i łatwy do zainstalowania. Kod HTML do tego narzędzia można także otrzymać wysyłając wiadomość e-mail na adres naszej redakcji: [email protected].
Wiarygodne źródło w czasach dezinformacji
W czasach powszechnej dezinformacji oraz fali fake newsów, dostęp do sprawdzonych i rzetelnych informacji jest nieoceniony. Dzięki obecności języka polskiego w głównych kanałach watykańskich, wierni w Polsce mają teraz bezpośredni dostęp do treści z pierwszej ręki – z samego Watykanu.
ks. Marek Weresa/VaticanNews
